Büyükataman, “Ülkü Ocakları’ndan haydut çıkmaz. Ülkü Ocakları ne yaptığını bilen, ne söylediğini bilen, nereye ulaşmak istediğinin bilincinde olan muazzam bir fikir ekolü, köklü bir eğitim yuvasıdır. Bir siyaset kazası olan İP’in ucundaki hanımefendi, haydut arıyorsa dönüp partisine bakmalıdır. HDP ve İP, yine ortak paydada buluşmuştur. Bu seferki paydaşlıkları MHP ve Ülkü Ocakları düşmanlığıdır. Ülkü Ocaklılara ‘haydut’ diyen izansız, dün ‘Oğlum ocağın Atsız kolundan’ diye saçmalıyordu. Bakarsınız yarın ‘Oğlum, HDP’nin filanca kolundan’ diyebilir” ifadelerini kullandı.

‘Kutsal mekândır’

Büyükataman, şöyle devam etti: “DYP Genel Başkan Yardımcısı iken çocukların yaptığı bozkurt işaretinden rahatsız olan biriydi. AK Parti’ye geçtiğinde ‘Ülkücü değilim, demokratım’ demişti. MHP’deyken ‘Ülkücüler MHP’de olur’ diyordu. Şimdi, koltuk için kırk takla atanın da siyaseti bir dönme dolap zannedenin de kim olduğu daha net ortadadır. Hanımefendi, CHP ve HDP ile birleşip Ülkü Ocakları’na saldıracağına, kendisine yaranmak adına ‘ağzını ıslatan’ parti mensuplarını susturmalıdır. Ülkü Ocakları, bilge liderimiz başta olmak üzere, hepimizin yetiştiği kutsal mekânlardır. Ülkü Ocakları’ndan yetiştiğini iddia edip o salonda Ülkü Ocakları’na çemkirene, ‘haydut’ diyene ses çıkarmayan da o talihsiz sözü söyleyen kadar alçaktır.”