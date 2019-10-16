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16.10.2019 - 18:57 | | DHA

Yaşar Güler İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yaşar Güler İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

Sözcü Kalın, ABD heyetini kabul ettiCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien başkanlığındaki heyeti kabul etti.
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