‘Zulmün oyunları elbet bozulacaktır’

Hz. Muhammed’in dünyaya teşrif ve teşerrüf edişinin yıl dönümünü saygı ve duayla karşılamanın onurunu taşıdıklarını kaydeden Bahçeli, “Peygamberimiz nur olup vicdanları bereketlendirmiş, şuur olup insanlığı birlik ve kardeşliğe davet etmiştir. Keşke Efendimiz tam olarak anlaşılıp hayatı ve hedefleri örnek alınabilse ve tatbik edilebilseydi. Böyle olsaydı ne terör olurdu, ne de yozlaşma ve manevi yıkım görülürdü” ifadelerini kullandı.

‘Ön yargı ve küstahlık’

Bahçeli, İslam toplumlarının halinin ibret verici olduğunu vurgulayarak, “Yüce dinimizi pis emellerine alet etmeye cüret eden, zalimlerin uşağı ve uydusu haline gelen terör örgütleri hepimizin ezeli ve ebedi ortak düşmanlarıdır” ifadesini kullandı. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Terörün dini, ırkı, milliyeti ve milleti olmaz. Terörün iyisi-kötüsü, bizdeni-sizdeni, müspeti-menfisi olamaz. İslam’ı terörle eşitleyip eşleştirenler, arkasından da dönüp demokrasi ve özgürlük ahkamı kesenler, Hz. Peygamber’in mesajlarını karalayan kanı ve kalbi bozuklardır. Hoca görünümlü hainler, dini kisveye bürünüp ihanet, rezalet ve cinayetlerin faili olanlar, İslam’ın ve insanlığın yüz karaları, çıban başlarıdır. Bu günahkarlara bakıp İslam’ı boğmaya çalışanlar, hem sahtekar hem de suçludur. Elbette Allah her şeyi bilen ve görendir. Türk milleti İslam’ın irfanı, korkusuz itibarı, tuzaklara kapılmayan iradesidir. UEFA’nın, milli futbolcularımızın asker selamı vermesini politik ve provokatif hareket bahanesiyle suçlayıp inceleme başlatması, Türklüğe ve İslam’a öteden beri taşınan ön yargı ve küstahlıktır.”

Haysiyet ve husumet taraflarının ortada olduğunu belirten Bahçeli, “Kim dost, kim düşman bellidir. Türk ve İslam değerleri karşısında alenen titreyen, manen tökezleyip telaşlanan çevreler iyi niyetli değildir, dürüst değildir, dini ve milli fobileriyle yakayı ele vermişlerdir. Zulmün oyunları elbette bozulacaktır. Tuzaklar nafile, tertipler beyhudedir. Müslüman Türk milleti haksızlığa karşı direnecek, hainlere karşı devleşecektir” dedi.