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13.11.2019 - 22:54 | | Fanatik

Büyük gaf! Youtube'da yayın devam edince...

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'in GS TV'de seçimle ilgili yaptığı konuşmada televizyon kanalı reklama giderken, Youtube kanalı ise yayına devam etti. Bu esnada Cengiz'in çalışanlarla yaptığı konuşmalar çok net şekilde duyuldu. Taraftarlar Youtube kanalındaki bu hataya tepki gösterdi.

Büyük gaf! Youtube'da yayın devam edince...

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'in GS TV'deki gündem değerlendirmesinde çok ilginç bir olay yaşandı.

GS TV reklama gittiği esnada Youtube kanalı yayına devam etti. Başkan Cengiz'in "Göbeğim çıkıyor mu?, Hangi kanallar yayını veriyormuş? Yusuf abi 'imza toplasınlar desin' diyor, dedim ya onu" gibi sözleri canlı yayında Youtube kanalında duyuldu.

"İnanmıyorum ya, bütün konuşmalar çıkmış"

Başkan Cengiz'e, "'Yusuf abi imza toplansın' diyor" şeklinde sözleri ileten yönetmen de yayının devam ettiğini öğrenince "İnanmıyorum ya, yayın devam ediyormuş, imza sözleri duyuldu" şeklinde tepki verdi. Yönetmenin bu sözleri de aynı şekilde duyuldu. Başkan Cengiz ise yönetmenin bu tepkisine "Şaka yapıyorsun" şeklinde karşılık verdi.

Taraftar isyan etti: Kumpas var!

Yayını Youtube kanalından takip eden Galatasaraylı taraftarlar ise kulübü ve sosyal medya sorumlularını tepki yağmuruna tuttu. Bazı taraftarlar bunun Mustafa Cengiz'e yönelik bir komplo olduğunu iddia ettiler.

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    Büyük gaf! Youtube'da yayın devam edince...
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