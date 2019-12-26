26.12.2019 - 18:31 |
Son dakika- Ibrahimovic, Milan ile anlaştı!
Aylardır konuşulan Zlatan Ibrahimovic’in transfer meselesi belli oldu. İsveçli yıldız eski takımı Milan’la anlaştı. İddiaya göre sözleşmenin süresi 1 yıl olacak.
Celal Umut Eren - Skorer
Dünya futbolunun ünlü yıldızlarından Zlatan Ibrahimovic, kararını verdi ve Milan’la anlaşmaya vardı.
ABD’den LA Galaxy’den ayrılarak Avrupa’ya dönmek isteyen Ibra, eski takımı Milan’da karar kıldı. SKY Italia’nın özel haberine göre, Milan’lı yetkililerle anlaşmaya varan 38 yaşındaki forvetin 24 saat içinde resmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.
2010-12 yıllarında kırmızı-siyahlıların formasını giyen İsveçli yıldızın sözleşme süresinin 1 yıllık olacağı iddia edildi.