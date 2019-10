Eskişehir örnek şehir

Uzun zamandır görmek istediğim Eskişehir beni çok etkiledi. Başkan Yılmaz Büyükerşen, bir dünya kenti yaratmış. Kentin verilerine ve geçmişine bakıldığında, bugünkü haliyle kıyaslayıp yoktan var olmanın heyecanına kapılıyorsunuz. Ve doğal olarak yaşadığınız kent İzmir’i mercek altına alıyorsunuz. Tarih ve tabiat zengini bir kentin nasıl tahrip edildiğini görünce, kent insanının nelerden mahrum olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorsunuz.

Eskişehir; mükemmel parkları, müzeleri, ıslah edilen Porsuk Çayı, plajları, yeşili, temizliği, düzgün kaldırımlarıyla tam bir ‘örnek şehir’... Yeni açılan Odunpazarı Modern Müze’si de Eskişehir’i taçlandırıyor.



Eskişehir doğumlu mimar, inşaat sektörünün başarılı isimlerinden Erol Tabanca, doğduğu kente bir müze armağan etmiş ve özel sanat koleksiyonundan bir seçkiyi de daimi sergi olarak müzeye bağışlamış. Eskişehir’in bu müzeyle dünyanın ilgisini çekeceğini düşünüyor... 8 Eylül 2019’da açılışı yapılan müze, kentin var olan itibarına yeni bir katma değer kazandırıyor.



Dünyaca ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates’ın (KKAA) tasarladığı OMM-Odunpazarı Modern Müze binasında, resim, heykel, yeni medya ve fotoğraf gibi farklı disiplinlerden eserler ve kalıcı koleksiyon, ziyaretçilerle buluşuyor. OMM, sanat eserlerini ziyaretçilerle buluşturmanın yanı sıra, insanı merkeze koyan eğitim programları ve gençlere verdiği destekle yeni bir çağdaş sanat platformu ve buluşma noktası olmayı hedefliyor.

Bu müzeyi görmelisiniz



Müzenin içinde yer aldığı tarihi Odunpazarı bölgesinden ilham alan bina, tasarımıyla Odunpazarı evlerinin Japonya’da benzeri bulunan geleneksel ahşap yapı sistemine atıfta bulunuyor. Ahşap, taş ve kâğıt gibi doğal malzemelere ağırlık vermesiyle tanınan KKAA, binayı yaparken sadece sürdürülebilir ormanlardan ahşap kullanmış.



Eskişehir’deki Balmumu Müzesi, Cam Müzesi ve külliyenin içindeki Lületaşı Müzesi’ni gezdikten sonra Porsuk Çayı’nda zaman geçiriyoruz. Grup olduğumuz için, gondol yerine nehir gezilerinde kullanılan araçları tercih ediyoruz. Porsuk boyunca muntazam kafeler sıralanmış... Güzel köprüler, kentin her yerinde heykeller, yeşil alanlar, temiz ve muntazam kaldırımlar ve hizmet sektöründeki insanların kibarlığı dikkat çekici...



Programda, Kent Parkı ve Sazova Kültür ve Bilim Parkı da vardı, her köşesini gezdik. Hayranlık ve takdirimiz giderek artıyor. Eskişehir her adımda, her nefeste şaşırtmaya devam ediyor. Küçük çapta bir Berlin, Amsterdam modeli yaratılmış... Yılmaz Büyükerşen adı dilimizden düşmüyor. Yaşadığı kente estetiği, sanatı, kültürü getiren, gerçek Atatürk sevgisini hissettiren; yenilikçi, kentliye mutlu ve konforlu bir yaşam sunan belediye başkanını yürekten alkışlıyoruz.

Bir Cumhuriyet konserini Eskişehir’de yaşıyoruz. Eskişehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Eskişehirlilerle bayraklarımız ellerimizde, “Yüce Önderimiz Atatürk ve Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacak” diyoruz. Eskişehir; Cumhuriyet demek, Atatürk demek... “Atatürk’ü anlamak, muasır medeniyetler seviyesine çıkmak ise, Eskişehir bunu anlatıyor.