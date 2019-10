Başarı garantili restoran açmanın sırları

Kâr garantili bir restoran açmak çoğu insanın hayali. Ama dünyada açılıp kapanan restoran sirkülasyonunun en yüksek olduğu şehirlerden biri İstanbul. Demek bir yerlerde ciddi yanlışımız var. Yeni açılan Gastronomi Perakendesi eğitimi programı size kâr garantili mekân sırlarını öğretecek

Avi Alkaş hayatımıza AVM’lerin girmesiyle adını sıkça duyduğumuz bir isim. En popüler AVM’lerin danışmanı, hırslı, başarılı. 7 yıl önce bir gece aniden henüz 28 yaşındaki oğlunun ölüm haberi gelir Londra’dan. Ve sonrası kırılma noktası…



Cenazede çelenk yerine oğlunun adına açtığı hesaba bağış yapılmasını ister. AVM ve Perakendeciler Derneği’nden yağan bağışlarla 300 bin lira toplanır. Alkaş, parayı Özyeğin Üniversitesi’ne götürür ve Hüsnü Özyeğin’in de üzerine 300 bin eklemesiyle “Alp Alkaş Perakende ve Gayrimenkul Merkezi” kurulur.Avi Alkaş hayatımıza AVM’lerin girmesiyle adını sıkça duyduğumuz bir isim. En popüler AVM’lerin danışmanı, hırslı, başarılı. 7 yıl önce bir gece aniden henüz 28 yaşındaki oğlunun ölüm haberi gelir Londra’dan. Ve sonrası kırılma noktası…









Cenazede çelenk yerine oğlunun adına açtığı hesaba bağış yapılmasını ister. AVM ve Perakendeciler Derneği’nden yağan bağışlarla 300 bin lira toplanır. Alkaş, parayı Özyeğin Üniversitesi’ne götürür ve Hüsnü Özyeğin’in de üzerine 300 bin eklemesiyle “Alp Alkaş Perakende ve Gayrimenkul Merkezi” kurulur.Altı yıldır eğitim veren merkezin içerisinde şimdi bir de “Gastro Retail” yani gastronomi perakendesi bölümü açılıyor. İş hayatındaki insanların da katılabilmesi için her ayın ilk üç günü verilecek eğitim 6 ay sürecek. Amaç gastronomiyle perakendenin birleşmesini sağlamak. Özyeğin akademisyenleri ve sektörün önde gelen isimlerinin vereceği eğitimde tüketici alışkanlıklarından, mekân tasarımına, gastronomide sürdürülebilirlikten markalaşmaya restorancılığın başarıda kilit rol sağlayan noktalarına dokunacak eğitimler var.



Niçin gastronomi üzerine bir program diye sorduğumda Alkaş “Wow efekti yani zihin payı çok önemli bizim işimizde. Müşteri hafta sonu AVM’ye gideceğim dediğinde aklına ilk ben gelmeliyim. Sonrasında ona orada geçirteceğim zaman payı önemli. Süre ne kadar uzarsa o zaman cüzdan payım artıyor. İşte bugün o zaman payındaki en önemli unsur gastronomi” diyerek yeme içmenin perakende sektöründe artan önemini belirtiyor.











“En önemli etmen doğru lokasyon”



Rakamlar da Avi Alkaş’ın söylediklerini fazlasıyla vurgular yönde. Kendisinin danışmanlık yaptığı AVM’lere baktığımızda süreç içinde şöyle bir gelişim görüyoruz; Türkiye’nin 5. AVM’si (bugün 435’e ulaşmış durumda) olan 33 bin 400 metrekarelik Akmerkez’in yeme içme kiralama alanı yüzde 9 iken Zorlu’da bu oran yüzde 28’lere taşınmış. Galata Port’da ise bu oran yüzde 55’e çıkıyor.









Rakamlar oldukça çarpıcı. Alkaş’a göre yeme içme markalarımız doğru yönlendirilirse yurt dışı başarıları kaçınılmaz. Arap dünyasında Türk markalarına çok ciddi talep var. Şu an en büyük potansiyel Orta Doğu ve Orta Asya’da. Kazakistan, Özbekistan, Türki Cumhuriyetleri, Azerbaycan ve Balkanlar’da müthiş potansiyel var. Mesela doğru stratejiyle büyümüş olan yerli sermaye Köfteci Yusuf’un Balkanlar’da başarıya ulaşması kaçınılmaz. Başarılı AVM ve restoran sırrını özetlemesini istediğimde ise cevabı şöyle oluyor: AVM için; lokasyon, şok mix (doğru marka seçimleri) ve yönetim. Restoran içinse; doğru konsepti doğru lokasyonda açmak.



Asırlık zeytin ağaçlarının gölgesinde









Bahçesinde anıt ağaç olarak koruma altına alınmış 500-700 yaşındaki 9 ağaç dahil 300 adet zeytin ağacı bulunan Rixos Premium Bodrum, bu ağaçlara saygı niteliğinde zeytin festivali düzenliyor. Bu yıl 4.sü düzenlenen “Rixos Olive Fest”de herkes kendi zeytinini toplayıp hemen oradaki makinede sıktırarak kendi yağını elde ediyor, yöresel yemekler sunulup, yerel ürünlerin satıldığı stantlar kuruluyor. Zeytin Dostu Derneği tarafından desteklenen festival önemli bilgilerin vurgulanmasına da vesile oluyor. Sadece bu festivali vesile bilip dört yıldır aynı tarihte yurt dışından gelenler bile var. Kendi yağını sıkıp evine götürmenin keyfi elbet bir başka. Bu taze zeytinyağlarını aynı zamanda otelin İtalyan restoranı Cento Per Cento’nun yemekleri ve Kalamata meyhanenin güzel mezelerinde deneyimlemek de ayrı keyif.