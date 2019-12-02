İtalyanlar Urfa’nın tadını aldı

Göbeklitepe yılı vesilesiyle İtalyanlara Şanlıurfa’yı tanıtmayı amaçlayan Yıldız Sarayı Vakfı’nın davetiyle kente gelen yabancı turizmci ve yazarlar Adem’le Havva’nın atmosferini yaşadı

Urfa’da, İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA’nın desteği ile gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında; Göbeklitepe’yiziyaret ettik, sergi açılışına katıldık.

Dünyanın en eski yerleşim bölgesi Göbeklitepe’yi ziyaret ettik. Yıldız Sarayı Vakfı’nın davetiyle Urfa’ya gelen İtalyan konukların yanı sıra akademisyen ve iş insanları da eşlik etti gezimize. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Göbeklitepe yılı ilan ettiği 2019 bitmek üzere. Gezi bu anlamda geçen bir yılın bilançosu gibiydi. Göbeklitepe’nin keşfiyle artan farkındalık sayesinde Urfa’ya gelen turist sayısı 2.5 milyona ulaşmış. “Göbeklitepe: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor” adıyla Yıldız Sarayı Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ve Yunus Emre Enstitüsü paydaşlığında yürütülen proje de İtalya İle Türkiye arasında köprü oldu.

Önce Roma

Yıldız Sarayı Vakfı Başkanı Zeynep Karahan Uslu, bizlerle, önce İtalya’da yaptıkları etkinlikleri paylaştı.

Proje kapsamında geçen ay Roma’da uluslararası üne sahip Türk ve İtalyan fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar ve Francesco Cicconi’nin Göbeklitepe fotoğraflarından oluşan bir fotoğraf sergisi açıldı, kazılarda çalışan arkeologların yer aldığı paneller, Klasik Batı müziği ve Urfa ezgilerinden oluşan konserler gerçekleşti.

Kitabı da çıktı

Geçen hafta ise projenin Urfa ayağı gerçekleştirildi. 25-27 Kasım tarihleri arasında İtalyan seyahat acentesi sahipleri, seyahat bloggerları, İtalyan seyahat yazıları yazan köşe yazarları Şanlıurfa’da konuk edilip Göbeklitepe ve şehrin farklı kültürel zenginlikleriyle yerinde tanışmaları sağlandı. Türkçe, İtalyanca ve İngilizce olarak panelistlerin konuşma metinleri ile Türk ve İtalyan fotoğrafçıların Göbeklitepe ören alanının sanatsal çekimlerinden oluşturulan prestij kitabını da ilk burada gördük.

Zengin miras

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın da katıldığı etkinlikleri organize eden Yıldız Sarayı Vakfı Başkanı aynı zamanda eski Urfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu’nun çabaları Urfa’yı Türkiye turizmi açısından vazgeçilmez bir destinasyon haline getirme amacını taşıyor. Zeynep Karahan Uslu perspektiflerini ise şu sözlerle anlatıyor: “Türkiye tarih ve kültür mirasını şu ankinden çok daha yükseğe çıkarılabilecek bir ülke ve bu alana verilecek her katkı turizm kadar politik konumlanışımızı da geliştirir.”

İGA’nın desteği

Kültür gezimiz Sakıp’ın Köşk’ündeki sıra gecesi ile başladı. İtalyanlar, İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA’nın desteğiyle gerçekleşen etkinliklerde, otantik müziğimizden, özgün gastronomimize tüm zenginlikleri tanıma fırsatı buldu. Balıklı Göl ve ikonik yapıları ile insanı büyüleyen Harran yöresi, Urfa çarşısı gezdiğimiz ana duraklar oldu.

En eski mabet

Göbeklitepe’nin keşfi tarihi değiştirdi. Ancak bilimsel bulgular tek başına turizmi patlatmaya yeterli olmuyor her zaman. Hele bizimki gibi önyargılarla yaklaşılan bir coğrafya söz konusu ise! Yıldız Sarayı Vakfı, Başkanı Zeynep Karahan Uslu’nun liderliğinde, nasıl bir dünya tarihi mirasına ev sahipliği yaptığımızı, İGA’nın desteğindeki bu seyahat ile küresel ölçekte duyurmuş oldu.

2 bin tarihi ev otel olsun

Urfa, turizmini geliştirmek için farklı arayışlarda. Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül bu noktada projelerini paylaştı: “Göbeklitepe, Nevali Çori, Harbetsuvan, Fırat Havzası, Harran Ovası, Karahan Tepe, Hamzan Tepe gibi insanlığın ortak geçmişini simgeleyen bölgeleriyle Urfa bir açık hava müzesi gibi. Adem baba, Havva annenin nasıl yaşadığını görmek istiyorsanız, Urfa’ya gelmelisiniz. Daha eski bir şehir yok.” Urfa’nın mimari dokusunu yansıtan 2 bin konutu kültür turizmine açmak için dönüşüm projesi başlatan Başkan, “Bu ikonik evler şu anda çok ucuz ve konaklama için de çok elverişli. Yatak kapasitemiz talebi karşılamakta yetersiz. Özel sektör buraya talip olursa biz de yerel yönetim olarak her türlü desteği vereceğiz” dedi.

Turizmcilere çağrı

Göbeklitepe’yi balon turizmiyle süslemek istediklerini vurgulayan Başkan, “Urfa, kuşbakışı görülmeye değer bir şehir. Doğuş Grubu’nun Başkanı Ferit Şahenk’e teşekkür ediyoruz. Buranın sponsoru kendisi, Göbeklitepe’nin böyle rahat ziyaret edilebilmesinde emeği çok büyük” dedi.

12 bin yıl önceden kalan bakış

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sergi açılışındaki etkileyici konuşmasında, “Yeryüzünün en doğurgan topraklarında, 12 bin yıl önce yaşayanlar, kurdukları abideye hayat verdikleri gibi, kendilerinden sonraki insan yerleşimlerine de hayat verdiler. Dünyanın 7 ikliminde onların izi var. Bu doğurgan topraklarda, tarımın, ilmin, fennin, insani değerlerin, yaşam mücadelesinin, eşsiz örneklerini gördük. Bence bütün bunların miladı, Göbeklitepe’dir. Unesco Dünya Mirası Listesi’nin bu eşsiz değerini, onların taşta dondurduklarını, objektifte dondurmak, kâğıtta sabitlemek, kanaatimce onların eylemlerinin, düşüncülerinin, bakışlarının 21. yüzyıl yansımasıdır. Zamanı objektifte donduran sanatçılarımızı ve sergide emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Roma-Urfa kültür köprüsü

Projenin 3’ncü ayağı İstanbul’da gerçekleştirilecek. 17 Aralık’ta Venedik Sarayı’nda lansmanı yapılacak, Türkçe, İtalyanca, İngilizce olarak basılan üç farklı kitap ile kültür mirasına kalıcı eserlerle de katkı sunulacak. Urfa’da açılışı yapılan, ‘Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi”, Venedik Sarayı’nda da sergilenecek.

Zeynep Karahan Uslu’nun, “Proje aracılığıyla Türkiye ve İtalya arasındaki kültür köprülerinin güçlendirilmesine, karşılıklı desteğin arttırılmasına, Göbeklitepe’nin turizm potansiyelinin İtalya nezdinde algılanmasına katkı sağladık” sözleri, kültür hazinemizin global bilinirliğine destek sunan bir kültür diplomasisi projesi eşliğinde yürütüldüğünü de gösteriyor.

Yerel giysilerle güne Harran’da uyandık, yemeği yer sofrasında yedik.