Yarının kodu yapay zekâ

Dijital Geleceğe hazır nesiler yetiştirilmesi amacıyla Habitat Derneği iş birliğiyle Yarını Kodlayanlar programını başlatan Vodafone Türkiye Vakfı, projenin dördüncü yılında vites büyüttü. Proje kapsamında bugüne kadar 60 ilde 43 bini aşkın çocuğa kodlama eğitimleri veren vakıf, önümüzdeki bir yıl içinde 100 bin çocuğa daha ulaşmayı planlıyor. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Yarını Kodlayanlar’ın bir yıl içinde 81 ilin tamamına giderek, 7-14 yaş arasındaki çocuklara kodlama öğreteceğini söyledi.



Önceki gün Vodafone Arena’da, Yarını Kodlayanlar projesinin gelecek planlarının paylaşıldığı toplantıda buluştuğumuz Hasan Süel, bir yılda 100 bin çocuk hedefini gerçekleştirmek için Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliğinin çerçevesinin genişletileceğini vurguladı. Plana göre eğitmenlerin tamamının gönüllü olduğu projede önümüzdeki dönemde devlet okullarındaki öğretmenlere de kodlama eğitimi verilecek.









Teknoloji üretecekler



Vakıf projeye yeni bir ayak daha ekleme kararı almış. Dünyanın en büyük eğitim platformları arasında sayılan The Clubhouse Network ile iş birliği yapan Türkiye Vodafone Vakfı, daha önce kodlama eğitimleri almış olan 14-17 yaş arasındaki gençlere yapay zekâ eğitimleri verecek. Bu ayakta da Habitat Derneği ile birlikte çalışılacağını söyleyen Hasan Süel, “Böylece, bir yandan kodlama eğitimlerini tüm Türkiye’de yaygınlaştırırken, bir yandan da belli illerde fiziksel eğitim lokasyonlarıyla eğitimlere derinlik katarak içeriklerini zenginleştireceğiz. Yarını Kodlayanlar projemizle çocuklarımızı kod yazmaya özendirerek geleceğin teknoloji üretenleri olmalarını hedefliyoruz. Şimdi projeye The Clubhouse Network iş birliğiyle yeni eğitim modülleri ekliyoruz” dedi.



21. yüzyıl becerisi



Yapay zekâ eğitimleri için iş birliği yapılan The Clubhouse Network, ilk kez “Yarını Kodlayanlar” projesi ile Türkiye’ye gelecek. MIT Media Lab ve Boston Bilim Müzesi iş birliğiyle 1993’te kurulan platform, gençlerin kendilerini güvende hissedecekleri, kendi projelerini geliştirirken öğrenebilecekleri, kendilerine olan güvenlerini artırabilecekleri ve 21. yüzyıl becerilerini geliştirebilecekleri bir ekosistem sunmak için çalışıyor.



3 pilot şehir



Bugün 19’u aşkın ülkede 100’den fazla Clubhouse’un her yıl 25 bin gence ulaştığını söyleyen Hasan Süel, süreci şöyle anlattı: “İlk Clubhouse İstanbul’da ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi kapsamında Türkiye’deki gençlerin de The Clubhouse Network bünyesindeki özel eğitimlere erişmesi sağlanacak. Gençlere dijital dünyanın önemli alanlarından biri olan yapay zekâ öğretilecek. İstanbul, Ankara ve Trabzon pilot iller seçildi. Eğitimler, ocak ayı itibarıyla İstanbul’da başlayacak. Proje için 45 gönüllü eğitmen, bir buçuk ay boyunca haftada iki gün okul sonrası gençlerle çalışıp onların proje geliştirmelerine yardımcı olacak. Her bir genç, toplam 24 saatlik eğitim alacak. 2020 sonuna kadar 3 ilde 1.000 gence ulaşılması hedefleniyor.”



Robot veterineri duygu tasarımcısı



15 yıl içinde üç çocuktan ikisinin bizim bugün bilmediğimiz uçuk kaçık mesleklere sahip olacaklarına dikkat çeken Süel sözlerini şöyle sürdürdü: “Robot veterinerliği, holoportasyon uzmanlığı, duygu tasarımcılığı, bilgi madenciliği, 3D yazıcılar vasıtasıyla yapay organ imalatı, rüya gerçekleştiriciliği, etik hacker’lık gibi mesleklerle karşılaşacağız. 20 yıl içinde çocuklarımız bu meslekleri yapıyor olacak. İngiltere’de yapay organ imalatı şu anda yapılıyor.”