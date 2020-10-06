İnternet Alışverişi Ev Hanımlarının da Hakkı

"İyzico'lu Ol" iyzico’nun araştırmalarına göre ev hanımlarının yarısından fazlasının bir banka hesabı bulunmuyor. Banka hesabı veya adına kredi kartı bulunmayan ev hanımları, iyzico ile Öde sayesinde internetten alışverişin kolaylıklarından yararlanabiliyor.

iyzico mobil uygulamasını ücretsiz olarak akıllı telefonlarına indiren ev hanımları, daha sonrasında Akbank ATM’leri üzerinden iyzico hesaplarına para yatırabiliyor ve hesaplarındaki iyzico bakiyeleri ile on binlerce e-ticaret sitesinde yalnızca birkaç saniyede ödeme yapabiliyor. Üstelik yapılan tüm alışverişler, iyzico Korumalı Alışveriş güvencesinde gerçekleşiyor ve ödemeleriyle ilgili 7/24 canlı destek alabiliyorlar. Ürünle ilgili herhangi bir problem yaşanması halinde ise iptal/iade süreçlerinde kolaylık sunuluyor.

Bir banka hesabı bulunsa da internet alışverişlerinde kartını kullanmak istemeyen ev hanımlarına ise iyzico Korumalı Havale/EFT ile çözüm sunuluyor. İnternet alışverişlerinin ödemesinde havale/EFT yöntemini seçen ev hanımları, satıcının banka hesabına ürün/hizmet tutarını gönderiyor ve ödemelerini kolayca tamamlıyor.

iyzico, sunduğu teknolojilerle ev hanımlarının da güvenli ve kolay bir yolla internetten alışveriş yapabilmesini sağlıyor.

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