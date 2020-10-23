Avrupalı Malatya!

Malatya’da ‘spor’ denince ilk akla gelen branş tabii ki futbol. 1966 yılında Malatyaspor ile başlayan macera günümüzde de devam etmekte.

Malatyaspor ilk 20 yılında 2. ve 3. Lig arasında mekik dokurken, 1983-84 sezonunu namağlup şampiyon tamamlayarak 1. Lig’e (Süper Lig’e) çıkmıştır. İlk iki sezonunda büyük kulüpler arasında pek varlık gösteremeyen Malatyaspor, 1986-87 dönemini 6. bitirerek dikkatleri çekmiştir. Ancak kentin asıl unutamadığı sezon 1987-88’dir. Takım, 62 puan toplayarak o sezonu 3. noktalamış ve lige damga vurmuştur.

Bir sonraki sezonda Malatyaspor, Balkan Kupası’nda mücadele ederek bir ilki daha başarırken Yunanistan temsilcisi OFI’ye 3-2 kaybederek elenmiş, ardından da gerileme dönemine girmiştir. Malatya, Süper Lig’den düşerek tam 11 yıl 1. Lig’de mücadele ederken 2000-2001 sezonu sonunda terfi maçları sonucunda tekrar Süper Lig’e çıkmıştır.

Hiçbir zaman pes etmeyen Malatyaspor, 2002-03 sezonunda elde ettiği 5.’lik ile bir kez daha Avrupa arenasında boy göstermeye hak kazanmıştır. Takım bu kez de UEFA Kupası’nda Basel’e yenilerek bu macerasını noktalamıştır. Bu başarı yine takımı gerileme dönemine sokmuş ve Malatya iki sezon sonra düştüğü Süper Lig’e bir daha çıkamamıştır.

Önce 2006-2009 yılları arasında 1. Lig’de, ardından 2, 3 derken 2012-13 sezonunda Amatör Lig’e kadar düşmüştür. Aslında kent için bu tarihten itibaren yeni bir macera başladı.

Yeni dönem!

1986 yılında Malatya Belediyespor olarak kurulan ve 2 ile 3. Lig arasında mekik dokuyan takımın adı 2012-13’te Yeni Malatya olmuştur ve böylece yeni bir yükselişin startı verilmiştir. 2014-15 sezonunda TFF 2. Lig’i şampiyon olarak tamamlayan ve tarihinde ilk kez 1. Lig’e çıkan sarı-siyahlıların burada da uzun yıllar kalmaya niyeti yoktu. Ve Yeni Malatyaspor için 2017-18 sezonunda Süper Lig perdesi açılmıştır.

Bu sezonu 10. bitirerek dikkatleri üzerine çeken sarı-siyahlılar, 2018-19 sezonunu ise Fenerbahçe’yi geride bırakarak 5. noktalamış ve Avrupa biletini almıştır. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Olimpija engelini geçerken, 3. turda ise Partizan’a şanssız bir şekilde elenmiştir.

Takım geçen sezon küme düşse de Türkiye Futbol Federasyonu’nun salgın nedeniyle düşmeyi kaldırmasının ardından yeni dönemde de Süper Lig macerasına devam etmektedir.

KULÜBÜN İLKLERİ

- Türkiye 2. Ligi’nde 1983-84 sezonunu namağlup bitirerek bu başarıya ulaşan ilk takımdır.

- Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un dördünü birden aynı sezonda (19888) yenen ilk takımdır.

- Doğu Anadolu Bölgesi’nden 1. Lig’de en çok oynayan ve UEFA Kupası ile Balkan Kupası’na katılan ilk ve tek takımdır.

- Brezilya Milli Takımı forması giymiş 3 oyuncuyu aynı anda getirtebilmiş ilk Türk takımıdır: Eder, Carlos, Serginho...

Kentin gururu Mehmet Topal

Kariyeri başarılarla dolu olan ve futbol hayatını sürdüren Mehmet Topal, Malatya Belediyespor alt yapısından yetişmiştir. 13 yaşında sarı-siyahlıların altyapısına giren tecrübeli futbolcu, 2002 yılında Çanakkale’ye Dardanel’e transfer olmuştur.

Burada ortaya koyduğu performansla Galatasaray’ın dikkatini çeken milli oyuncu 2006-2007 sezonu başında sarı-kırmızılı takıma gelmiştir. Dört sezonluk Cim-Bom dönemi sonrasında 12 Mayıs 2010’da La Liga’nın köklü kulüplerinden Valencia’ya transfer olduğu açıklanmıştır. İspanyol ekibinde 43 maçlık macerasının ardından 2012-13 sezonunda Fenerbahçe’ye gelmiş ve uzun yıllar sarı-lacivertli formayı giymiştir. 2019’da Başakşehir’e giden Mehmet Topal kariyerine turuncu-lacivertlilerde devam etmekte.

Tecrübeli futbolcu ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir’de şampiyonluk kupasını kaldırarak bir ilke de imza atmıştır.

Yeni stat 2017’de açıldı

Yeni Malatya Stadı, 2017 yılında Yeni Malatyaspor-Bursaspor maçıyla açıldı. 27 bin 44 kapasiteye sahip stat sarı-siyahlıların maçlarına ev sahipliği yapmaktadır. Statta ayrıca 1059 adet VIP koltuk, 26 loca bulunmaktadır.

UEFA kriterlerine uygun ve modern teknoloji ile yapılan stat 4 normal kat, 6 kattan oluşmaktadır. Yeni Malatya Stadı’nda 271 adet kapalı olmak üzere 1252 araçlık otoparkın yanında 2 mağaza ve 24 büfe yer almaktadır.

Kupada yarı final kadar!

Malatyaspor, ligde elde ettiği başarılarla Avrupa macerası yaşamasının yanında belirli dönemlerde Ziraat Türkiye Kupası’nda da adından söz ettirmiştir. Malatya, 1986-87’de yarı finalde Gençlerbirliği’ne, 1988-89’da yarı finalde Fenerbahçe’ye, 1989-90’da çeyrek finalde Boluspor’a, 2002-03’te yarı finalde Trabzonspor’a, 2005-06’da ise çeyrek finalde Gaziantepspor’a yenilerek elenmiştir. Yeni Malatyaspor da kupada yarı finalin ötesine çıkamamıştır.

Gençlik Merkezi’nde sona yaklaşıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Melekbaba Gençlik Merkezi inşaatında sona gelindi. Türkiye’nin en büyük gençlik merkezlerinden biri olan merkez çevre düzenleme çalışmalarının ardından hizmete açılacak. Gençlerin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edilen ve içerisinde atölyeler, sinema, konferans, spor salonları, kütüphane inovasyon odaları bulunan tesis 58 dönümlük arazi içerisinde yer alıyor.

Melekbaba Gençlik Merkezi hizmete açıldıktan sonra Battalgazi, Hanımınçiftliği, Melekbaba, Taştepe, Kaynarca ve civar bölgedeki tüm gençleri olumsuz alışkanlıklardan uzaklaştırarak onların sosyal, eğitim, kültürel ve sportif yapısına çok büyük kazanımlar sağlayacak.

Tesisleşmede dev adım

Son dönemde Malatya’da yeni açılan tesislerle kentteki sporcu sayısı da artıyor. İlde yapılan spor çeşidi 42’ye, Spor Kulübü 175’e ulaşmış durumda. Spor Genel Müdürlüğü Lisanslı sporcu sayısı 66 bin 903, Okul Sporlarına katılan sporcu sayısı 13 bin 117, Sporcu Kartlı sporcu sayısı 19 bin 715, Diğer Kamu Kuruluşları ile spor kulüplerinin açmış olduğu İl Spor Merkezlerinden yararlanan sporcu 18 bin 858 olmuştur. Ayrıca TFF’de 18 bin 407 futbolcuya, yetenek taramasında 13 bin 483, Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesinde 4 bin 510, Evinin Sultanları Voleybol projesinde 172, 3x3 Basketbol projesinde ise 189 sporcuya ulaşılmıştır.

Atletizmde Korkmaz damgası

2016 Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan ve bu seviyedeki bir şampiyonada kürsüye çıkan ilk Türk yürüyüşçü olan Salih Korkmaz, geçen yıl düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda da 5. olarak büyük alkış aldı.

Kentin atletizm branşındaki en başarılı ismi Salih Korkmaz. 2016 Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası’ndaki 40:45.53’lük 10 bin metre pist performansıyla gümüş madalya kazanan milli atlet, bu seviyedeki bir şampiyonada kürsüye çıkan ilk Türk yürüyüşçü olarak da kayıtlara geçti.

Korkmaz ayrıca, Polonya’da U23 Avrupa Şampiyonası 20 kilometre yürüyüşte 4., 2019’daki Beyaz Rusya Uluslararası Yürüyüş Şampiyonası’nda ise kendine ait Türkiye büyükler ve U23 rekorlarını geliştirmiştir. Milli sporcu bu derecesiyle olimpiyat biletini de almıştır.

Geçen yıl yapılan 17. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda da mücadele eden Salih Korkmaz, erkekler 20 kilometre yürüyüş finalinde dünya 5.’si olarak büyük bir başarıya daha imza atmıştır.

Milli sporcu pandemi nedeniyle spor faaliyetlerine verilen aradan sonra da performansından bir şey kaybetmediğini gösterdi. Korkmaz son olarak TAF Yürüyüş Kupası’nda piste çıkarken 41:21.97’lik performansıyla mutlu sona ulaştı.

Öte yandan iki kuzen Serhat Güngör ve Mehmet Güngör hem kentteki organizasyonlarda hem de Türkiye genelindeki şampiyonalarda elde ettikleri derecelerle dikkatleri çekti.

Teniste atılım

Yeni tesislerle beraber birçok branş gibi teniste de yeni adımlar atılmaya başlandı.

Türkiye Tenis Federasyonu’nun Ulusal faaliyet programında yer alan, Büyükler Hafta Sonu Turnuvası 15-18 Kasım 2020 tarihleri arasında Malatya’da yapıldı. Turnuvaya Adıyaman, Ağrı, Diyarbakır, Erzincan, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya ve Siirt illerinden toplam 41 sporcu katılırken, kadınlar kategorisi 1. grupta finale yükselen ve kupayı kılpayı kaçıran Elif Azra Dalhançer dikkatleri çekmeyi başardı.

3. Lig’de de Yeşilyurt

Kentin futboldaki heyecanı Yeni Malatyaspor ile sınırlı değil. Misli.com 3. Lig’de mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor da büyük ilgi görüyor. Teknik direktörlüğünü Malatya doğumlu olan Nihat Balan’ın yaptığı kulüp, iki sezondur 3. Lig’de boy gösteriyor.

Amatöre tam destek

Battalgazi İlçe Merkezi’nde bulunan daha önce atıl durumda olup müsabaka oynanmayan futbol sahası yeni sezon öncesi baştan sona yenilendi. Doğal çim yüzeyli olan saha yeniden yapılıp sentetik çime dönüştürüldü. Seyirci tribünü, çevre tel örgüsü, sporcu soyunma odaları, hakem soyunma odaları baştan sona yapılarak modern bir hale getirilen sahada Amatör spor kulüpleri, sporcular, çevre okullar ve bölge halkının hizmetine sunulmuştur.

Maskeli bisiklet

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Malatya’ya yaptığı ziyaret sırasında başlatılan ve halk tarafından beğeni toplayan “4 Günde 44 Bisikletli Gönüllü Gençle 44 Bin Maske Dağıtımı” projesine devam etme kararı verildi.

Proje kapsamında il genelinde pedal çeviren gönüllü gençler, maskeleri vatandaşlara ulaştırmakla beraber sosyal mesafe kurallarına uyarak spor yapma şansı buldu.

İki branşta kayıplar!

Malatya Büyükşehir Belediyespor’un voleybol ve basketbol branşlarında da takımları vardır, fakat beklenen başarıyı bir türlü elde edememiştir. Basketbol takımı Malatya’yı Deplasmanlı Bölgesel Ligi’nde temsil ediyor. Voleybol takımı ise Erkekler 1. Ligi’nde boy gösteriyor.