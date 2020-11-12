Gurur kaynağı Taha Akgül

Uluslararası arenalarda tarihi başarılara imza atan Akgül, Mart 2012’de Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 120 kiloda serbest kategoride altın madalya kazandı. Akgül, 2012’de Londra Olimpiyaları’nda da Türkiye’yi temsil etti.

2014 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 125 kiloda Serbest dalında altın madalyanın sahibi oldu. Özbekistan’da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakaları sonucunda Akgül, finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup edip dünya şampiyonu olarak altın madalya onuru yaşadı. Akgül, 2015 Avrupa Oyunları’nda serbest stil 125 kiloda bir kez daha şampiyonluk elde etti.

Las Vegas’ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 125 kilo serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov’u 10-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı. Brezilya Rio’daki 2016 Yaz Olimpiyatları’nda serbest 125 kiloda altın madalya kazandı.

Milli sporcular

Türk sporu için çok önemli bir şehir olan Sivas, milli takımlara çeşitli branşlarda sporcu yetiştirmiştir. Son dönemde de birçok milli sporcu çeşitli branşlarda Türkiye’ye hizmet etmektedir.

Milli atlet Alper Kulaksız, şampiyon halterci Caner Toptaş, Wushucu milli sporcu kardeşler Murat, Fatih ve Şeyma Urhan, kick boksta dünya üçüncülüğü olan Talha Emir Buldu, Gençler Avrupa şampiyonu milli halterci Ahmet Turan Okyay, Balkan şampiyonu karateci Oğuzhan Ada, Muay-thai dünya şampiyonu Furkan Alıcı ve milli karateci İlknur İmece öne çıkan değerli isimlerdir.