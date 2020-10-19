Kenevire hazır güzellik yolda

Grubun 4. kuşak isimlerinden Taha Büyükhelvacıgil anlatıyor:

“1888 kuruluşluyuz. Tahir dedemiz işe helva üretimiyle başlıyor. Arkasından Kadir dedem geliyor. 1990’lı yıllara doğru babam Mevlüt ve amcam Tahir Büyükhelvacıgil yeni bir yatırım alanı bakıyor. Ortak karar yağ oluyor. Bugün Zade yağları 85 ülkeye satılıyor.

2012’de ‘Yağı daha katma değerli hale getirebilir miyiz?’ sorusu ortaya atılıyor. Zade Vital doğuyor. Türkiye’nin ilk global sağlıklı yaşam markası olma hedefiyle yola çıktık.”

Hedef ABD

Taha Büyükhelvacıgil, Zade Vital’in Genel Müdürü... 2 Ar-Ge merkezleri ve 4 üretim tesisleri var.

Büyük bir titizlikle yürüttükleri bu işte ekilecek tohumdan, hasat zamanına kadar her şeyi takip ettiklerini anlatan Büyükhelvacıgil, bu sayede 16 ülkeye ihracat yapabildiklerini söylüyor. En önem verdikleri dış pazar Amazon üzerinden girdikleri ABD...

Büyükhelvacıgil, “Mart 2019’da ABD’de satışa başladık. Bütün eyaletlere gönderiyoruz” diyor.

Pandemi sürecinin getirdiği hareketle bu yılı yüzde 150 büyümeyle kapatmaya hazırlanan şirket yüzde 20 istihdam artışı sağlamış.

Türkiye’nin son dönemdeki en popüler bitkilerinden keneviri yakından takip ettiklerini söyleyen Büyükhelvacıgil,

“Keneviri Türkiye’de ilk hayal eden şirketlerdeniz. 2017’de bunu bir dosya olarak yetkililere sunduk. Biz hazırız” diyor.

Büyükhelvacıgil Zade Vital’in yakında güzellik endüstrisine gireceğinin sinyalini de veriyor.

İnovasyon kâr getirdi

Grubun cirosunun yuvarlak hesap yüzde 60’nın Zade’den geldiğini, buna mukabil kârlılıkta yüzde 60 payın Zade Vital’de olduğunu anlatan Taha Büyükhelvacıgil, “Bu inovasyon... 2023’te Türkiye’de ilaç dışı kategoride ilk 5 firmadan biri olmayı hedefliyoruz. İhracatta da 23 ülkeye ulaşırız” diyor.