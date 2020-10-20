Marka yüzü Nur Tatar

Aslında sadece Van’ın değil, Türkiye’nin gururu o... Olimpiyatlarda 2012 Londra’da gümüş, 2016 Rio’da bronz madalya kazanan, Dünya şampiyonalarında bir altın, 2 gümüş, Avrupa şampiyonalarında 1 altın, 2 gümüş ve bir bronz, Akdeniz Oyunları’nda bronz, Akdeniz Oyunları’nda da altın madalyası bulunan ülkemizin en başarılı tekvandocularından biri.

Bu kadar başarıya rağmen Nur Tatar, hem kendi kariyerini devam ettiriyor, hem de hiçbir fırsatta doğduğu büyüdüğü yeri unutmuyor. Röportajlarında ‘Her şey Van’da küçük bir hayalle başladı’ diyen milli sporcu, Van’da Vali Haydar Bey Lisesi’nden mezun olurken, lise yıllarında katıldığı turnuvada Türkiye’nin zirvesine çıktı.

Ocak ayında Vanlı gençlerle buluşan Tatar, öncelikle tekvandonun zorluklarından bahsederken kariyerindeki her anı da anlattı. Tekvandoya 5 yaşında başladığını ve her müsabakaya kısıtlı imkanlarla çıktığını vurguladı.

Güçlü hayaller

Engellemelere rağmen hayallerinin peşinden koştuğunu aktaran Nur Tatar, “Gerçekten bir insan isterse birçok başarıya ulaşabilir. Sadece buna inanmamız ve istememiz yeterli. Bu zorlu yolda spor yaparken hep erkek sporcularla antrenman yaptım. Onlarla dövüştüm. Hiçbir zaman pes etmedim. Bunun için güçlü hayallerinizin olmasını istiyorum. Gözlerinde bu azmi görüyorum. Aileler de çocuklarının başarıyı elde edilmesinde etkili. O yüzden en büyük görev ailelere düşüyor. Çocuklarınıza o yolda bunu başaracaklarına inandırmanız gerek. Ailem bana güvendi ve ben başardım. Van’dan daha çok Nur Tatar çıkacaktır” dedi.

Gençlere ilham oldu

Nur Tatar’ın gençlerle yaptığı bu sohbetler birçok sporcuya da ilham oldu.

Van’ın yetiştirdiği sporculardan 2020 yılında Anadolu Yıldızlar Ligi’ne katılan milli judocular 6 madalya ile dönerken, Kilis’te gerçekleşen İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası’nda da Vanlı sporcular kürsüye çıkmayı başardılar.

Abisine özendi

Nur Tatar, Van’da 1993 yılında Nizamettin Tatar, Birgül Tatar çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Van’da bir spor merkezi sahibi olan babası emekli bir futbolcudur. Nur Tatar, tekvando sporu ile uğraşan abisi Kadir Tatar’a özenerek 6 yaşlarında bu spora başlamıştır.

MAHSUM DEĞER RAKİPSİZ!

Van’da yaşayan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Mahsum Değer, öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı atletizmde hedeflerine ulaşmak için ter döküyor.

Son olarak İstanbul’da düzenlenen Türkiye 20 Yaş Altı Şampiyonası ile 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya kazanan ve Van’ın altın çocuğu olarak değerlendirilen Değer, “Küçüklüğüm dağda, koyun, kuzu peşinde geçti. Atletizmde uzun mesafe koşuyorum. Hedeflerim arasında dünya şampiyonluğu ve 2024 Olimpiyatları var. Orada madalya almayı, ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeyi ve bayrağımızı dalgalandırmayı amaçlıyorum” dedi.

Ekonomik açıdan zorlanmalarına rağmen sporu bırakmadığını belirten başarılı atlet, “8 kardeşim var. Çoğu sporcu Vanlı olduğu halde sponsor bulamadığı için başka illerin kulüpleri adına yarışıyor. Bir kulübümüz, bir sponsorumuz olsa ilimiz adına koşmayı isteriz” ifadelerini kullandı.

Antrenör Hüseyin Esen de Mahsum’un çok yetenekli bir sporcu olduğunu, bunu aldığı madalyalarla da herkese gösterdiğini dile getirdi.

ÖMER AYÇİÇEK’İN HEDEFİ OLİMPİYAT





Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ülkemize kazandırdığı bir diğer sporcu da milli kayakçı Ömer Ayçiçek. Ayçiçek son olarak Balkan Kupası Yarışmaları’nda 10 km serbest stil erkekler kategorisinde 57 puanla 2. olarak, kış olimpiyatları için dünya sıralamasını daha yukarılara çıkarmayı başardı.

Her fırsatta amatör branşlara yatırımlarının süreceğini ve yeni sporcular yetiştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Milli kayakçımız Ömer Ayçiçek bizim çalışmalarımızın en önemli ispatlarından biri. Sporcumuz azim ve kararlılıkla ülkemiz adına katılacağı olimpiyatlarda da sergileyecektir” dedi.