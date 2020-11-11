Turizmin altın üçgeni

Çalıştayda konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, şehir tanıtımlarından ziyade bölge tanıtımlarının daha önemli olduğunu söyledi. Bağlıkaya, “Geçmişten gelen yanlış bir algı var. Bölge son derece huzurlu ve güvenli” diye konuştu.

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, bölgedeki kültürel ve tarihi zenginliğin yanı sıra insani zenginliğe de dikkati çekerek, “Buraya gelen misafirlerimiz, bölge insanının davranışı, yaklaşımından dolayı senelerce unutulmayacak keyifli anılarla dönüyor” dedi.

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, “Bölgede çok ciddi bir altyapı var. Havalimanlarımız harika” dedi.

Tek unsur korona

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, terörün sıfırlandığına dikkati çekerek, “Çok güzel bir ortam var. Elimizdeki tek negatif unsur tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs. Pandeminin ardından bölge ziyaretçi akınına uğrayacak” diye konuştu.

‘Mezopotamya’ marka olacak

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz, 2021 yılı başında ‘Mezopotamya’ markasının lansmanını gerçekleştireceklerini söyledi.

Açıkgöz, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’nın turizm potansiyelinin tanıtılması amacıyla düzenlenen ‘Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayı’na ilişkin, açıklamada bulundu.

Geliştirdikleri ‘Mezopotamya’ markasının 9 ili kapsadığını belirten Açıkgöz, “Bu markayı besleyecek iletişim eylem planı çerçevesinde hem hikayesini hem müziğini, ulusal ve uluslararası anlamda tanıtım stratejisini ortaya koyacağız” dedi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral da çalıştayda üç kentin turizm vizyonunun tartışıldığını anlattı.Maral, “Turizm çeşitliliği adına birçok plan ortaya çıkarılmış olacak” diye konuştu.

Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, “Mezopotamya markamız turizm gündemine yerleşecek” dedi.