PSİKOLOJİK ENFEKSİYON!

Türkiye dahil birçok ülkede bilim insanlarının harıl harıl çalışmasına rağmen henüz koronavirüse karşı aşı ve ilaç bulunamadı, ama ikisinin de eli kulağında... Laboratuvar çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, eninde sonunda verecekler müjdeli haberi...

Dünya koronavirüsle boğuşurken, salgın nedeniyle sosyal medyada çıkan asılsız haberler ve ses kayıtlarının insanlarda yarattığı hasara karşı bir ilaç var mı? Yok... Bir tarafta ülkenin alanında en iyi uzmanlarından oluşan ‘Bilim Kurulu’nun yaptığı açıklamalar, diğer yanda doğru olmayan bilgi, ses kayıtları ve video’ları sosyal medyada yayarak topluma korku salan yalanlar. Üstelik virüsten katbekat bulaşıcı bunlar... Doğrunun alıcısı yok, ama yalanın çok, o nedenle anında milyonlara ulaşıyorlar.

Koronavirüs nedeniyle sosyal medyada oluşan bilgi kirliliğine en güzel tespit, Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Ömer Akgül’den geldi: “Psikolojik enfeksiyon.” Öğretim üyesi, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, bu enfeksiyonun toplumda yarattığı hasarı da şöyle anlattı: “Psikolojik enfeksiyonun yayılması daha hızlı, dezenfeksiyonu daha zordur ve sonuçları daha yaralayıcıdır. Toplumsal boyutları daha zor telafi edilir.”

Şarkıcı Yalın ise bu ‘psikolojik enfeksiyon’dan korunmak için yaptıklarını radyocu Kadir Çetin’e açıkladı: “Bir internet sitesi buldum. Sadece iyi haberler veriyor, onu takip ediyorum, motivasyon oluyor.”

ÇALIŞAMAYAN SAHNE VE MÜZİK EMEKÇİLERİ

Türkiye’nin en eski ve ünlü orkestra şeflerinden Turhan Yükseler, salgın yüzünden işsiz kalan müzik ve sahne emekçilerinin gönüllü lideri oldu. Pandemi sebebiyle işlerinden olan ve hiçbir geliri bulunmayan sahne emekçilerinin listesini çıkarıp, yardım için ilgili makamlara iletmek isteyen Yükseler, kurduğu WhatsApp grubundan meslektaşlarına şu çağrıyı yaptı: “Müzik ve sahne emekçileri olarak bizleri temsil eden bir yapı olmaması nedeniyle, her krizde olduğu gibi salgın sürecinde de ilk etkilenen, her şey yoluna girdiğinde de aylar sonra normale dönecek meslek grubunun üyeleriyiz. Bundan dolayı, Türkiye genelindeki bütün profesyonel müzisyenleri ve sahne çalışanlarını gösteren bir liste hazırlıyoruz. Bu listeyi Cumhurbaşkanlığı, Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, valilikler, kaymakamlıklar ve il/ilçe belediye başkanlarına ulaştırmak için oluşturuyoruz. Amacımız; mağdur olan müzik ve sahne emekçilerinin listesini merkezi ve yerel yönetimlere ulaştırıp, bizler için ödenek çıkarmalarını talep etmektir.”

Turhan Yükseler’le konuştum. WhatsApp’tan başlattığı Türkiye’nin müzik ve sahne emekçileri envanteri için bir haftada 7 binin üzerinde başvuru olduğunu söyledi. Muş dışındaki her ilden oluşum için fahri bir temsilci bulduklarını vurgulayarak, “Müzik ve sahne emekçilerini temsil eden bir meslek örgütü yok. O yüzden bu emekçilerin sosyal güvenceleri de yok. Her krizden darbe yiyerek çıkmamaları için böyle bir misyon üstlendim, umarım başarılı olurum” dedi.

KORONA SÖZLÜĞÜ

Koronavirüs salgınıyla birlikte sıkça duyduğumuz, okuduğumuz veya telaffuz ettiklerimizi not ettim. Ortaya ilginç bir koronavirüs sözlüğü çıktı:

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- #EvdeHayatVar

- #HayatEveSığar

- #BizBizeYeteriz

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- Bilim Kurulu

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- Eba TV

- Entübe

- Eldiven

- Filyasyon

- Günlük veri

- Hızlı antikor testi

- İyileşen hasta

- Korona

- Karantina

- Kaybettiğimiz hasta

- Covid-19

- Kök hücre

- Kolonya

- Limon

- Maske

- 14 gün

- 14 kural

- Önümüzdeki iki hafta çok kritik

- Pandemi

- Plazma

- Pik noktası

- PCR testi

- Salgın

- Sahra hastanesi

- Sosyal izolasyon

- Sosyal mesafe

- Sokağa çıkma yasağı

- Sürüntü

- Tanı

- Tarama

- Test kiti

- Test sayısı

- Temaslı

- Vaka sayısı

- Ventilatör

- Yoğun bakım

GÜNÜN SÖZÜ

“İyiler asla düşmansız olamazlar.”

(Alessandro Manzoni)