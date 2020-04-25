TRT DİZİLERİNE KORONA FORMATI

Koronavirüs salgını başladıktan sonra televizyon kanalları dizi çekimlerini - birkaç istisna dışında- durdurdu. Bu kanallar arasında TRT de vardı. Mevcut dizilerin yeni bölümlerinin çekimlerini durduran kanal, elindeki stokları yayınladıktan sonra şaşırtan bir hamle daha yaptı.

TRT, salgın tedbirleri uyarınca setleri paydos edilen dizilerin oyuncularını seyirciyle buluşturmaya devam etti; hem de yapılan yeni çekimlerle. Korona yüzünden format değiştiren kanalın ilk dizisi Mint Yapım’ın ‘Seksenler’i oldu. Yapımcı Birol Güven’in ‘Seksenler’ ekibinin evlerinde kendi kendilerini çektiği ‘Ev Yapımı’ndan sonra ‘Tutunamayanlar’ geldi. ‘Ahlat Ağacı’nın ardından yaptığı stand-up gösterileriyle adından söz ettiren Doğu Demirkol’un başrolünde olduğu dizinin ‘Tutunamayanlar-Çevrimiçi’ne dönüşmesi zor olmadı.

Yapımcı Eyüp Üstün de, koronavirüs yüzünden TRT’de üçüncü sezonunu yaşayan komedi dizisi ‘Kalk Gidelim’de format değişikliğine gitti. Başrollerini Ufuk Özkan, Erkan Sever, Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Aslı Omağ, Hayrettin, Kerim Yağcı, Alper Saylık, Can Kıran, Sena Çakır, Ali Dinç , Dilara Gül Demiral ve Bayazıt Gülercan’ın paylaştığı ‘Kalk Gidelim Eve’ cuma akşamları yayınlanmaya başladı TRT’de...

’Kalk Gidelim’ gibi ‘Kalk Gidelim Eve’nin de yönetmenliğini yapan Mustafa Şevki Doğan, “İki oyuncumuz dışında hepimiz İstanbul’da evlerimizdeyiz. Mehtap Bayrı ile Aslı Omağ, Muğla’da kaldı. Her oyuncu evinde kendini çekiyor, ben de gerektiğinde FaceTime ile bağlanıp, yardımcı oluyorum onlara” dedi.

TRT’nin ev yapımı dizilerini beğenenler kadar beğenmeyip, amatör bulanlar da olabilir. Bu bir yana. Benim bu konuda önemsediğim şey şu: TRT gibi bürokrasinin bulunduğu kamu yayıncısı, korona günlerinde

özel televizyonlardan daha hızlı aksiyon alan ve uygulayan kanal oldu.

‘ŞOV YAPIYOR’ DİYENLERE KARŞI İKİ AŞIYLA YANIT

Koronavirüse karşı aşı için ekibiyle birlikte bir ay önce laboratuvara kapanıp, müjde için 23 Nisan’ı işaret eden Prof. Dr. Ercüment Ovalı, dediğini yaptı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılında Ovalı’nın Habertürk TV’den Kürşat Oğuz’a söylediklerinin özeti şuydu:

“Bir aydır gece gündüz çalışarak altı proje, dört ürün ve üç makale çıkardık. Canım ülkem, artık Covid-19’a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasına girdi. İki farklı aşı üretiminin laboratuvar kısmını tamamladık. Sıra hayvan deneylerinde.”

Prof. Dr. Ovalı ve ekibinin bulduğu aşı, hayvanlardaki deneylerin ardından onay alıp, insanlara yapılmaya başlar mı? Başlarsa, bu ne zaman olur? Bilmiyorum, ama ekranda izlediğim Prof. Dr. Ercüment Ovalı’yı, bazılarının hakkında yazdığı “Bir şey bulduğu yok”, “Şov yapıyor” yorumlarının aksine çok samimi ve inandırıcı buldum. Umarım yanılmam.

EVDE KARANTİNANIN EN KÂRLISI SHAKIRA





Sosyal medyadan takip ettiğim için Shakira’nın Pensilvanya Üniversitesi’nin bir sertifika programına katıldığını biliyordum. Çünkü ara sıra ‘Antik Felsefe’ dersleri dinlediğine dair video’lar paylaşıyordu.

Her akşam çocuklarını yatırdıktan sonra bilgisayarının karşısına geçen şarkıcı, dört hafta süren eğitimini başarıyla tamamladı ve sertifikasını aldı.

23 Nisan’da üniversiteden aldığı belgeyi takipçileriyle paylaşan Shakira, şunları yazdı: “Dört haftalık Antik Felsefe kursundan yeni mezun oldum. Biliyorum hobilerim çok pratik değil, ama çocuklar uyuduktan sonra saatlerce ders izleyip, başardım bunu.”

GÜNÜN SÖZÜ

“Madem ki hatırı yok bunca senenin, namı mert olsun geri dönenin.” (Cemal Safi)