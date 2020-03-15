Anlamlı buluşma

Burcu Keçeci Topuz, yıllardan beri kaleme aldığı şiirlerini ve hikayelerini, ‘Uyanış’ adını verdiği kitapta topladı

İş insanı Murat Topuz’un eşi Burcu Keçeci Topuz, uzun yıllar üzerinde çalıştığı ‘Uyanış’ isimli şiir ve hikaye kitabını, önceki akşam Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi’nde tanıttı. Burcu Hanım’ın dost çevresi tarafından merakla beklenen eser, konukların ilgisini çekti. Kitabın satışından elde edilecek gelirin tamamı, Down Sendromu Derneği’ne bağışlanacak.











Organizasyona; Arzu-Atilla Göktaş, Sevil Keçeci, Murat Topuz, Aylin Özbay, Songül Polat Sel, Zarif Mekik, Osman Aşkınoğlu, Çiğdem Kayalı ile Nilgün Şensoy’un yanı sıra dernek yönetimi ve down sendromlu çocuklar da katıldı. Tanıtımda dostlarına kitabını imzalayan Burcu Keçeci Topuz’un, hatrı sayılır bir bağış topladığı öğrenildi.









