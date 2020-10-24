'Babamı affedemedim'

Hande Ataizi, Jülide Ateş’in sunduğu ‘40’ programına konuk oldu. Oyuncu, kendisini altı yaşında terk eden babası Mehmet Ali Ataizi’ni hiçbir zaman affedemediğini söyledi. Ataizi, “Allah’a yakın olmak isteyen birinin kendi çocuğuna uzaklaşması bana mümkün değil gibi geliyor” diye konuştu.Oyuncu, “Kalbim hiç onarılamayacak. Bu benim tüm hayatıma yansıdı. Hep ilişkilerimde terk edilmekten korktum. O yüzden kalbimi çarptıranları değil, güvenli suları tercih ettim. Veya öylesi denk geldiyse, karşımdaki terk etmeden ben terk edeyim, golü ben atayım durumları oldu” dedi.