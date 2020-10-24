MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 'Babamı affedemedim'
24.10.2020 - 07:00 |

'Babamı affedemedim'

Hande Ataizi, babası Mehmet Ali Ataizi’ni hiç affedemediğini ve hep terk edilme korkusu yaşadığını söyledi

'Babamı affedemedim'
ABONE OL

Hande Ataizi, Jülide Ateş’in sunduğu ‘40’ programına konuk oldu. Oyuncu, kendisini altı yaşında terk eden babası Mehmet Ali Ataizi’ni hiçbir zaman affedemediğini söyledi. Ataizi, “Allah’a yakın olmak isteyen birinin kendi çocuğuna uzaklaşması bana mümkün değil gibi geliyor” diye konuştu.Oyuncu, “Kalbim hiç onarılamayacak. Bu benim tüm hayatıma yansıdı. Hep ilişkilerimde terk edilmekten korktum. O yüzden kalbimi çarptıranları değil, güvenli suları tercih ettim. Veya öylesi denk geldiyse, karşımdaki terk etmeden ben terk edeyim, golü ben atayım durumları oldu” dedi.

Nusret Gökçe çalışanının yüzüne et attıMeşhur tuz serpme hareketiyle dünyaca ünlü şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından çalışanının suratına yanlışlıkla et attı. Gökçe'nin, "Kamera arkası iş kazası, özür dilerim" notuyla paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Editör'ün seçtikleri

Editör'ün seçtikleri

‘Dolgu değil’

‘Dolgu değil’

Hülya Cup Antalya’da

Hülya Cup Antalya’da

Reklam filmi yayında

Reklam filmi yayında

Sıradaki Haber