MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Bay Yanlış 10. yeni bölüm fragmanı... 9. son bölüm izle
29.08.2020 - 00:55 |

Bay Yanlış 10. yeni bölüm fragmanı... 9. son bölüm izle

Bay Yanlış 9. bölüm dün akşam ekranlara geldi. Son bölümde Serdar'ın yalanları Özgür ve Ezgi'yi ayırdı. 9. bölüm ardından ise 10. bölüm fragman yayınlandı. İşte ayrıntılar...

Bay Yanlış 10. yeni bölüm fragmanı... 9. son bölüm izle
ABONE OL

Bay Yanlış 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde anneler kavgalarına kaldığı yerden devam ederken Özgür ile Ezgi'nin barışmaya hiç de niyeti yok gibi... Ezgi'nin sarf ettiği cümleler Özgür'ü derinde yaralamışa benziyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi ve Özgür tüm karşı çıkanlara rağmen birlikte olmaya başlar. Ezgi ve Özgür aşklarını yaşarken annelerinin kavga ettiklerinden bihaberdirler. Anneler birbirleri için bu denli kötü düşünürken ilişkilerini de açıklayamazlar. Nevin bir an önce Ezgi’nin hem evden hem de işten ayrılması için baskı yapar. Bu arada Ezgi’nin doğum günü yakındır. Özgür, Ezgi için özel bir gece hazırlarken, Serdar da Ezgi’nin ailesinin ve arkadaşlarının da katılacağı bir doğum günü organize eder. Ezgi istemeden kendini Serdar’ın organize ettiği partide bulur. Tesadüfler sonucu Özgür de o mekana gelir. Bu doğum günü Ezgi ve Özgür’ün ilişkisinde ne gibi sonuçlar doğuracaktır?

BAY YANLIŞ 9. BÖLÜM İZLE

28 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni28 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Masterchef Berk kimdir, kaç yaşında? Masterchef Berk İlter nereli, ne iş yapıyor?

Masterchef Berk kimdir, kaç yaşında? Masterchef Berk İlter nereli, ne iş yapıyor?

Palamutçu Çağatay Ulusoy

Palamutçu Çağatay Ulusoy

Masterchef'te dün akşam ödül oyununu kim kazandı? 27 Ağustos Masterchef Masterclass ödülünü kim aldı?

Masterchef'te dün akşam ödül oyununu kim kazandı? 27 Ağustos Masterchef Masterclass ödülünü kim aldı?

Oyuncu Ümit Erdim, 2021'de pilot oluyor

Oyuncu Ümit Erdim, 2021'de pilot oluyor

Sıradaki Haber