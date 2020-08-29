Bay Yanlış 10. yeni bölüm fragmanı... 9. son bölüm izle

Bay Yanlış 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde anneler kavgalarına kaldığı yerden devam ederken Özgür ile Ezgi'nin barışmaya hiç de niyeti yok gibi... Ezgi'nin sarf ettiği cümleler Özgür'ü derinde yaralamışa benziyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi ve Özgür tüm karşı çıkanlara rağmen birlikte olmaya başlar. Ezgi ve Özgür aşklarını yaşarken annelerinin kavga ettiklerinden bihaberdirler. Anneler birbirleri için bu denli kötü düşünürken ilişkilerini de açıklayamazlar. Nevin bir an önce Ezgi’nin hem evden hem de işten ayrılması için baskı yapar. Bu arada Ezgi’nin doğum günü yakındır. Özgür, Ezgi için özel bir gece hazırlarken, Serdar da Ezgi’nin ailesinin ve arkadaşlarının da katılacağı bir doğum günü organize eder. Ezgi istemeden kendini Serdar’ın organize ettiği partide bulur. Tesadüfler sonucu Özgür de o mekana gelir. Bu doğum günü Ezgi ve Özgür’ün ilişkisinde ne gibi sonuçlar doğuracaktır?

BAY YANLIŞ 9. BÖLÜM İZLE