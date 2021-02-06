Burcu Esmersoy: Sırtımız yere gelmez

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, kazandığı parayı gayrimenkul alarak değerlendirdiğini itiraf etti. Esmersoy, “Birkaç sene önce emlak zengini haberlerine konu olmuştum. Fena sayılmam. Sırtımız yere gelmez” dedi. Esmersoy, pandemi döneminde seyahat etmeyi özlediğini de belirtti.

Sosyal medyada sık sık reklam içerikli paylaşımlar yapan Burcu Esmersoy, bu şekilde önemli bir gelir elde ediyor.

BİR TANITIMDAN 25 BİN TL!

Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan 43 yaşındaki sunucu, sadece bir ürün tanıtımından 25 bin TL alıyor.

BODRUM’DA İNDİRİMLİ EV ALDI

Normalleşme sürecinin başlamasıyla yazın kendisini tatil beldesine atan Burcu Esmersoy, yeni bir yatırım yaptı.

Sosyal medya hesabından markalarla iş birliği yaparak önemli gelir elde eden 43 yaşındaki sunucu, ünlü olmasının avantajını kullanarak Bodrum'dan indirimli fiyatla ev aldı. Esmersoy'un tercihi, Bodrum ve Bitez Koyu arasında bulunan Asarlık Mevkii oldu.

2 MİLYON TL İNDİRİM

Asarlık'ta 1+1 dairelerden satın alan Burcu Esmersoy'a yapılan indirim dudak uçuklattı. Ünlü sunucunun, 4 milyon TL'lik daireye 2 milyon TL ödediği öne sürüldü.

ESMERSOY-HAKKO AŞKI BİTTİ!

Berk Suyabatmaz'dan ayrıldıktan sonra Allan Hakko'yla yeni bir aşka yelken açan Esmersoy, 1.5 ay aşk yaşadığı Allan Hakko’dan yaz başında ayrılmıştı. İddiaya göre; Burcu Esmersoy'un disiplinli hayatı ve işine daha çok zaman ayırması, bu ilişkiyi bitirdi. Gezmeyi ve sosyalleşmeyi seven Allan Hakko'nun, arkadaşlarına "Burcu sadece işine aşık" dediği öğrenildi.

Berk Suyabatmaz'dan boşandıktan sonra Allan Hakko ile kısa süre birlikte olan Burcu Esmersoy, aradığı aşkı yurt dışında buldu. Ünlü sunucunun, son olarak gönlünü İtalyan bir iş insanına kaptırdığı öğrenildi.