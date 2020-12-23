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23.12.2020 - 10:36 |

Cem Yılmaz'dan Orhan Kural paylaşımı

Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle 28 Kasım’da kaldırıldığı ve 9 Aralık’tan beri de yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kural'ın vefat haberi sonrası ünlü profesörün davalık olduğu Cem Yılmaz da paylaşımda bulundu.

Cem Yılmaz'dan Orhan Kural paylaşımı
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Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Prof. Dr. Orhan Kural'dan kötü haber geldi. Prof. Dr. Orhan Kural, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayata veda etti. Cem Yılmaz, bir dönem davalık olduğu Kural'ın vefatının ardından bir mesaj yayınladı.

Yılmaz, "Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural'a çok üzüldüm. Huzur içinde yatsın sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmazdan Orhan Kural paylaşımı

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