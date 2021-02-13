Eda-Metin Özülkü kimdir, kaç yaşında? Eda-Metin Özülkü biyografisi

Eda-Metin Özülkü kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cumartesi akşamları Star TV ekranında birbirinden ünlü konukları ağırlayan İbo Show'da bu haftanın konukları arasında yer alan Eda-Metin Özülkü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli soruları vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İşte Eda-Metin Özülkü çifti hakkında merak edilenler...

EDA ÖZÜLKÜ KİMDİR?

Eda Özülkü (d. 2 Ağustos 1964, Gölcük), Türk şarkıcı ve müzisyen.

Aslen Mersinlidir. Asker baba ve öğretmen annenin 2. çocuğudur. İlk ve orta okul yıllarını İzmit'te geçirdi. Liseyi İstanbul'da tamamladı ve Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede şan eğitimi üzerine yüksek lisans yaptı.

Daha sonra Işık Lisesi'nde ve mezun olduğu üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı. Öğretmenliğinin yanında müzik çalışmalarına eşi Metin Özülkü ile birlikte devam etti. Eşinin bestelediği pek çok şarkının sözlerini yazdı. Bunların arasından öne çıkan; Sözler yetmez, Seninle Olmak Var Ya, Eğlen Güzelim, Oyalama Beni, Kuşlar, Alladı Pulladı, Doğum Günü, Parolayı Söyle, Yürü Ya Kulum, Yaralım şarkılarıydı. Eşiyle birlikte yaptığı şarkıların demolarında solist olarak yer alan Eda Özülkü, müzik yapımcılarından gelen albüm tekliflerini uzun bir süre kabul etmedi. Ancak eşinin de ısrarlarıyla, aldığı klasik batı müziği eğitimini pop müzikte kullanmaya karar verdi.

1993 yılında albüm çalışmalarına başlamasıyla birlikte öğretim görevinden ayrıldı. Bu çalışma sonucu Parolayı Söyle adlı ilk albümü ortaya çıktı. Bu çok beğenilen albümün ardından sırasıyla Dalgacı (1994), Uçurdum Da Uçurdum (1995), Al Beni (1997) ve İnce Sızım (2003) adlı dört solo albüm ve eşiyle birlikte Böyle Aşk Olmaz (1999) adlı bir albüm daha yayınladı. 2004 yılında Masalcılar grubuyla beraber çocuklara masallar anlatan Masalcılar - 1 adlı projede yer aldı. Son olarak Bilfen Çamlıca ilköğretim okullarında müzik öğretmenliği yapmıştır.

Albümler

Parolayı Söyle - 1993

Dalgacı - 1994

Uçurdum Da Uçurdum - 1995

Al Beni - 1997

Böyle Aşk Olmaz - 1999 (Metin Özülkü ile birlikte)

İnce Sızım - 2003

Issız Ada - 2010 (Metin Özülkü ile birlikte)

METİN ÖZÜLKÜ KİMDİR?

Celalettin Metin Özülkü, (d. 15 Temmuz 1962[2], Mersin) Türk müzisyen. Erol Büyükburç ve Edip Akbayram orkestralarında enstrüman çaldı. Yedi yüzün üzerinde şarkı besteledi. Sahte Gülücük adıyla ilk solo albümünü 1982 yılında yayınladı. Ayrıca müzisyen olan Eda Özülkü ile evlidir ve Volkan ve Baran adlı ikiz çocukları vardır. Ercan Saatçi ile sunduğu bir programda Galatasaray kulübüne yönelik hakaret içerikli cümleler kurduğu için Saatçiyle beraber Galatasaray ve spor camiasından özür dilediler.

Albümleri

Sahte Gülücük (1982)

Şarkılarla Abdülkadir (1983)

Al Yazmalım & Kar Çiçeğim (1990)

Aşkım İçin (1992)

Aşk Masalı (1997)

Böyle Aşk Olmaz (Eda Özülkü ile) (1999)

Hayat Başladı (2005)

Issız Ada (Eda Özülkü'yle) (2010)

Yer aldığı bazı albümler:

Gerçekler (Grup Çağrışım Olarak) (1985)

Görmedik Mi (Müzik Yolcuları Olarak) (1989)

2. albüm (Müzik Yolcuları Olarak) (1991)

İşte Biz (Marşandiz olarak) (1994)

Masalcılar - 1 (2004)

41 Kere Maşallah (2006)

O Şarkılar (2003)

Issız Ada (2010)