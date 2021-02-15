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• 15 Şubat 2021 - 12:20 • Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı'dan sevgilisiyle pozuna emojili sansür!

Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk dolu pozlarını yayınlamaya devam ediyor. Subaşı'nın son paylaşımları da sosyal medyada gündem oldu.

• 15 Şubat 2021 - 12:20 • Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı, İtalyan Dj Guido Senia'dan sürpriz şekilde ayrıldıktan sonra şimdi de Mısırlı Mohammed Alsaloussi birlikteliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

2EVDE

"EVDE"

Sevgilisiyle yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekleyen 30 yaşındaki fenomen, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladığı kareye, "He is home" (evde) notunu düştü.

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Subaşı, üç milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı dudak dudağa paylaşımına ise kalp emojisiyle birlikte "Hepsi senin" notunu düştü.

4BENİ ÖZEL HİSSETTİREN ADAM

"BENİ ÖZEL HİSSETTİREN ADAM"

Şeyma, bir diğer paylaşımına, "Beni sadece bugün değil, her gün dünyanın en şanslı kızı gibi özel hissettiren adam. Hayatımda olduğun için teşekkürler. Tamamen seninim" notunu düştü.

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Fenomen, sevgilisinin kucağında bir poz daha paylaştı. Mısırlı iş isanının eli kalçasında olan Subaşı, kalça kısmını emojiyle sansürlemesi dikkat çekti.

6TAMAMEN SENİNİM

"TAMAMEN SENİNİM"

Mohammed Alsaloussi ile büyük aşk yaşayan Şeyma Subaşı, bornozlu şekilde sevgilisine sarılırken verdiği pozu, "Tamamen seninim" notuyla yayınlamış, takipçilerinden 60 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum almıştı.

7İKİNCİ HER ŞEYİM

"İKİNCİ HER ŞEYİM"

Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğinin birinci ayını kutlayan Subaşı, gönderilerine, "Bir ayda tüm dünyadaki favori insanım oldun. Seni çok seviyorum, Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim" mesajını yazmıştı.

8BİKİNİLİ POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

BİKİNİLİ POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Uzun süredir Miami'de yaşayan ve tatilden tatile koşan 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni, Instagram'da yayınladığı karelerle adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.

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Şeyma Subaşı, binlerce beğeni ve yüzlerce yorum alan kırmızı bikinili pozlarına, "En sağlıklı, en mutlu, yararlı, sevilen, sevgi dolu, yumuşak, bilge ve güçlü. En iyi halimi hissediyorum" notunu düşmüştü.

10EN İYİ VÜCUT

"EN İYİ VÜCUT"

Sosyal medya fenomeni, aynı zamanda arkadaşı da olan Ukraynalı model Daria Kyryliuk'in "Şimdiye kadarki en iyi vücut" şeklindeki yorumuna ise "No" yanıtını vermişti.

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