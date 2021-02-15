• 15 Şubat 2021 - 12:20 • Son Güncelleme:
Şeyma Subaşı'dan sevgilisiyle pozuna emojili sansür!
Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk dolu pozlarını yayınlamaya devam ediyor. Subaşı'nın son paylaşımları da sosyal medyada gündem oldu.
• 15 Şubat 2021 - 12:20 • Son Güncelleme:
1
Şeyma Subaşı, İtalyan Dj Guido Senia'dan sürpriz şekilde ayrıldıktan sonra şimdi de Mısırlı Mohammed Alsaloussi birlikteliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.
3
5
7
8
BİKİNİLİ POZLARINA BEĞENİ YAĞDI
Uzun süredir Miami'de yaşayan ve tatilden tatile koşan 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni, Instagram'da yayınladığı karelerle adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.
9
10