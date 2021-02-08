• 08 Şubat 2021 - 09:42 • Son Güncelleme:
Zeynep Tokuş kızıyla yoga yaptı: Minnettarım
Uzun süre önce oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, kızı ile birlikte esnekliğini gözler önüne serdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
• 08 Şubat 2021 - 09:42 • Son Güncelleme:
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1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, ekranlardan uzakta sakin bir yaşam sürdürüyor.
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