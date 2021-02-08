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• 08 Şubat 2021 - 09:42 • Son Güncelleme:

Zeynep Tokuş kızıyla yoga yaptı: Minnettarım

Uzun süre önce oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, kızı ile birlikte esnekliğini gözler önüne serdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

• 08 Şubat 2021 - 09:42 • Son Güncelleme:
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1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, ekranlardan uzakta sakin bir yaşam sürdürüyor.

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2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlenmesinin ardından televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

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Egzersiz yaptığı anları sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Tokuş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

4KIZIYLA YOGA YAPTI

KIZIYLA YOGA YAPTI

Bu kez kızı Ayşe ile yoga yaptığı anları yayınlayan oyuncu, fotoğraflarına, "Ah, ne eğlendik. Tutku duyduğum şeyi kızımla paylaşabildiğim için minnettarım. Haydi, siz de bir şeyler denerseniz kızımla görebilmemiz için etiketlemeyi unutmayın..." notunu düştü.

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Üç çocuk annesi olan Tokuş'un kızı ile birlikte esnekliğini gözler önüne serdiği paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü.

6YENİ TEZGAHIMI TEST ETTİM

"YENİ TEZGAHIMI TEST ETTİM"

Geçtiğimiz haftalarda da mutfağından bir kare paylaşan oyuncu, fotoğrafına, "Yeni tezgahımı test ettim onayladım. Sağlammış! iyi pazarlar diliyorum... Sevgi ve şifayla kalın" notunu düşmüştü.

7MACERALI GEÇTİ

"MACERALI GEÇTİ"

Tokuş, daha önce de eşi Erdem Yılmaztürk ile yoga öncesi ısınma hareketleri yaparken çekilen anlarını paylaşmıştı.

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43 yaşındaki Tokuş, gönderisine, "Aha ah ha yapana kadar... Maceralı geçti tabi ama birlikte hareket etmek ne keyifli! İnsan çocuk gibi neşeleniyor" notunu düşmüştü.

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