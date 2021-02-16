Hazar Ergüçlü-Onur Ünlü'nün aynayla imtihanı

Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Güzel oyuncu, Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladığı kareye, sevgilisini de etiketleyip "Aynayla imtihan" notunu düştü.

"ATMASA DA ATMASIN"

Geçtiğimiz ay sosyal medyada kendi fotoğrafını yayınlanan Onur Ünlü, "Atarsa dokuz" yazarak, yönetmen koltuğunda oturduğu 'Şeref Bey' dizisinin dokuz gün sonra biteceğini belirtmişti. Daha sonra sevgilisiyle selfie'sine paylaşan ünlü yönetmen, "Atmazsa da atmasın" mesajıyla dikkat çekmişti.