Liseler ve ortaokullar ne zaman açılacak 2020? Okullar açılacak mı?

Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz mart atında uzaktan eğitime geçilmişti. 1.sınıf ve anaokulu öğrencileri için 21 Eylül tarihinde yüz yüze eğitim başladı ve okullar açıldı. Liseler ve okullar için okulların açılıp açılmayacağı merak konusu. Peki 2020 liseler ve ortaokullar ne zaman açılacak?

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPTI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi; Okulların açılmasıyla ilgili genel karar alınmıştı. Hazırlık ve 1. sınıfların 21'inde açılmasıyla ilgili bakanlıklar bir çalışma yaptılar. Bu dönemde 2+5 gün şeklinde bir uygulamaya geçilecek. Salgının çok yoğun olduğu illerde ise gerektiğinde Hıfzıssıhha kurulları başlatmama kararı alabilir. 2-3 hafta içerisinden salgının durumu tekrar değerlendirilip ona göre kademeli geçişin olup olmayacağı ya da nasıl olacağı değerlendirilecek.

LİSELER VE ORTAOKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin diğer kademelerde ne zaman başlayacağına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak. Bir takvim yok, olamaz çünkü vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun bir ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum, onlar da izliyorlar, onlar da şu an bilmiyorlar. Bunu bilmezken 'şöyle olacak' demek çok doğru değil. Biz büyük bir sorumluluk altındayız ve bu sorumluluk altında da çok dikkatli karar vermeliyiz. Amacımız, temennimiz hepsini açmak."