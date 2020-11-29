29.11.2020 - 21:43 |
MasterChef 29 Kasım Pazar günün menüsü nedir?
MasterChef yeni bölüm ekrana geliyor. Bu akşam bir kişi yarışmaya veda edecek. Eleme öncesi günün menüsü belli oldu. İşte yarışmacıların bugün yapacağı menü...
MasterChef'te zorlu hafta geride kalmak üzere... Yarışmacılar, menü hazırlayıp dokunulmazlığı kazanmak için yarışıyor. Peki, MasterChef 29 Kasım Pazar günün menüsü nedir?
MASTERCHEF 29 KASIM MENÜSÜ NEDİR?
MasterChef'te bu akşamın menüsü Tayland'dan geliyor. Yarışmacılar, tom kha gai, money bag, pad thai, etli massaman köri, mango sticky rice yapacaklar.