Mehmet Ali Erbil'in hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl? Mehmet Ali Erbil kimdir, kaç yaşında?

Mehmet Ali Erbil evinin banyosunda düşüp kaydıktan sonra hastaneye kaldırılmış ve eski hastalığının yeniden nüksettiği açıklanmıştı. Kaçış Sendronu hastalığının yeniden nüksetmesinin ardından uzun süre hastanede yoğun bakımda kalan ünlü şovmen daha sonra evinde tedavisine devam edilmek üzere hastaneden taburcu edilmişti. Ünlü şovmen uzun bir süredir ekranlarda görünmezken bu akşam ekrana gelecek olan İbo Show programına konuk olacak. İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil ile gerçekleştirdiği sohbet ise yeni bölümde ekrana gelecek. Peki Mehmet Ali Erbil kimdir, sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?

MEHMET ALİ ERBİL'İN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den geçtiğimiz günlerde haber gelmişti. Sağlık durumu günden güne iyiye giden Mehmet Ali Erbil, sonunda ayağa kalktı.

Kaçış sendromu hastalığı yüzünden uzun süre hastanede yatan ve ölümden dönen Mehmet Ali Erbil bir süredir evinde tedavi görüyordu.

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son olarak gelen haberlerde yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladığı duyurulmuştu.

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?

Mehmet Ali Erbil (8 Şubat 1957, İstanbul), Türk oyuncu, sunucu, yapımcı, komedyen, şovmen ve seslendirme sanatçısı. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. 30'dan fazla filmde, 10'dan fazla dizide ve tiyatro oyununda oynamış, 5'ten fazla televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil'in oğlu olarak 8 Şubat 1957'de İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de yaptı.1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde hocası Cüneyt Gökçer'di. Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü'nü kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta 'Küheylan' olmak üzere birçok oyunda oynadı ve daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT'de 'Metronom' adlı eğlence programında Derya Baykal'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT'den Kanal 6'ya geçiş yaptı. Daha sonra InterStar ve ATV'de dizi, Show TV'de de program yaptı.1985'te İlyas Salman ile birlikte oynadığı Uyanıklar Dünyası adlı filmle büyük beğeni topladı. Aynı yıl Nevra Serezli ile birlikte dönemin bir magazin dergisi olan Süper Gazete reklamında rol almıştır. ATV'de canlı yayınlanan Ya Şundadır Ya Bunda adlı programı sunarken yaptığı RTÜK yasasına uygun olmayan hareketinin ardından televizyon programlarına ara vermiştir. Daha önce Emel Sayın'la birlikte Aşkım Aşkım adlı dizide oynamıştır. Kanal D'de yayınlanan yarışma programı Çarkıfelek ve ATV'de uzun bir süre yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, Harakiri ve Hababam Sınıfı Güle Güle adlı filmlerle tekrar beyazperdeye geçti. Mehmet Ali Erbil, Kanal D'de Çarkıfelek dışında çeşitli yarışma programları da yaptı.Bir dönem TGRT'de Çarkıfelek yarışmasını sundu. TNT (Türkiye) kanalında Açıl Susam Açıl adıyla şov tarzında yeni bir yarışma sundu. Daha sonra aynı kanalda kısa bir süre Çarkıfelek programı yaptı. Bu programdan da ayrıldı ve Petek Dinçöz sunuculuğa getirildi. 2012'den itibaren tv8'e geçerek Aşka Gel adlı programında sunuculuk yapmıştır. Mehmet Ali Erbil, 2015 yılında Star TV'de yayınlanan Çarkıfelek'in sunuculuğunu yapmıştır. Son dönemlerde, Sinan Çetin'in Bay E, Gani Müjde'nin Kahpe Bizans, Ömer Uğur'un yönettiği Hemşo adlı filmlerde rol aldı. Uzun bir hastalık döneminden sonra tekrar izleyiciler karşısına geçen Erbil, TRT'de yayınlanan Bir Başka Gece adlı programın sunuculuğunu yaptı. Kanal 1'de yayınlanan Çarkıfelek adlı programı sundu. Ramazan geldikten sonra Fox'a Ece ve Çarkıfelek ile birlikte geçmiştir. Kanal 1'de Aşkım Aşkım dizisinin tekrar çekimlerinde yer aldı fakat kanal değişikliği yüzünden dizi sona erdi. Fox TV'de Ece sona erdi, fakat Çarkıfelek ile birlikte 50 Sarışın programı başladı. 50 Sarışın cuma akşamları 19.15'te yayınlandı. Pazartesi'den Perşembe'ye Tuba Ünsal'la Çarkıfelek'i sundu. Çarkıfeleği son kez 2017 yılında Star TV'de sunmuştur. Dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastası olan Erbil, bekar ve 3 çocuk babasıdır. Stelyo Pipis yıllardır menajerliğini yapmaktadır.

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR? NASIL BİR HASTALIKTIR?

Belirsiz periyotlarda tekrarlayan krizler ve benzeri belirtiler ile kendini gösteren, ciddi ataklara sebep olan ciddi bir hastalık olan kaçış sendromu, kılcal damarlardaki bazı elementler ile sıvının hızlı bir şekilde damar dışına difüzyon olması sebebiyle ortaya çıkar. Söz konusu difüzyonun sebebine ilişkin net bir yorum yapılamazken hastalığın belirtileri vücudun çeşitli yerlerinde meydana gelen şişlikler, tansiyonun ani bir şekilde düşmesi şeklindedir. Söz konusu belirtilerin hafife alınamayacak düzeyde bir şok tablosu ortaya çıkarması dolayısıyla hastalığa ciddiyetle yaklaşılması önemlidir.

KAÇIŞ SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kaçış sendromu tanısı koyulan kişilerin büyük bir çoğunluğunda uzun yıllar boyunca bir belirti görülmez. Sebebi saptanamayan şekilde ortaya çıkan ataklar, hastalığın en önemli belirtisidir. Söz konusu ataklardan önce gribal enfeksiyon ve benzeri hastalıkların ortaya çıkışına da rastlanabilir. Hastalığın en aktif olduğu zaman aralığında rastlanan yaygın belirtiler aşağıdaki gibi listelenebilir: Şok Karın bölgesinde biriken fazla asit Vücudun bazı bölgelerinde meydana gelen şişlik problemi Bağırlarda gelişen ödem Kusma ve bulantı gibi problemler Kanın yoğun bir form alması Tansiyonun sebebi belirlenemeyen bir şekilde aniden düşmesi Sebepsiz karın ağrısı Ani baş dönmesi

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ NEDİR?

İnsan vücudunda, kişinin sağlıklı bir şekilde yaşamına devam edebilmesi için pek çok farklı göreve sahip hücre tipleri bulunur. Kök hücreler ise vücutta tüm doku ve organların yapısını oluşturan hücrelerdir. Organizma içinde yer alan tüm hücrelere dönüşebilen ve ana hücre olarak tanımlanan kök hücreler, vücutta ihtiyaç duyulan her bölgede yer alır. Böylece hastalanan veya hasarlanan tüm doku ve organların yenilenmesinde rol oynar. İhtiyaç duyulan hücre tipine dönüşerek; hastalık, yaralanma ve diğer sebepler nedeniyle oluşan organ ve doku hasarı ya da kaybını onarır. Bölünebilen yapıları sayesinde, aynı türden kök hücrelerin oluşumunda da rol oynarken aynı zamanda kas ya da kan hücrelerine dönüşebilirler. Pek çok farklı türü bulunan kök hücreler, kişi henüz anne karnında iken gelişimin ilk basamaklarında önemli rol oynayarak, organ ve dokuların oluşumunu sağlar.