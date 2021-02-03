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03.02.2021 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Kübra Küçük resim atölyesi açtı

Bir dönem Kenan İmirzalıoğlu’yla birlikteliğiyle gündemde olan Kübra Küçük, Beşiktaş’ta kendi resim atölyesini açtı.

Kübra Küçük resim atölyesi açtı
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Bir dönemin gözde mankenlerinden Kübra Küçük, Beşiktaş'ta kendi resim atölyesini açtı. Pera Güzel Sanatlar mezunu olan Kübra Küçük, Joyofworks adını verdiği atölyesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen Küçük, "Çok mutluyum. Hayallerimin peşindem gittim. Yaptığım bir resmim şu an Uni Expo'da sergileniyor" dedi. Öte yandan Küçük, Kenan İmirzalioğlu’yla yaşadığı birliktelikle uzun süre gündemde kalmıştı. 

Naomi Watts mayoyla karın içine atladıİngiliz aktris Naomi Watts, sosyal medya hesabından karın içine mayoyla atladığı bir video yayınladı. Paylaşım, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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Cadde Yazarları

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