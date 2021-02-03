Kübra Küçük resim atölyesi açtı

Bir dönemin gözde mankenlerinden Kübra Küçük, Beşiktaş'ta kendi resim atölyesini açtı. Pera Güzel Sanatlar mezunu olan Kübra Küçük, Joyofworks adını verdiği atölyesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen Küçük, "Çok mutluyum. Hayallerimin peşindem gittim. Yaptığım bir resmim şu an Uni Expo'da sergileniyor" dedi. Öte yandan Küçük, Kenan İmirzalioğlu’yla yaşadığı birliktelikle uzun süre gündemde kalmıştı.