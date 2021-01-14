Sadakatsiz dizisi 13. son bölüm full izle! Sadakatsiz son bölümde Volkan deliye döndü!

Çarşamba akşamları ekrana gelen sevilen dizi Sadakatsiz 13. son bölüm ile ekrana geldi. Dizinin ekrana gelen son bölümüne Volkan'ın Asya'nın kapısına vurduğu anlar damga vurdu. Volkan, Turgay ve Asya'nın yakınlaşmasını bir türlü kabul edemezken Asya'dan Tekirdağ'ı terk etmesini ister. Asya'nın yakınında olmayınca her şeyin daha güzel olacağına inanan Volkan'ın bu teklifini Asya elbette ki kabul etmez. Asya tüm bu yaşanılanların yanı sıra kendi evine saldıranın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer ve bu yönde sağlam adımlar atar.

SADAKATSİZ 13. SON BÖLÜM FULL İZLE!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asya ve Turgay yakınlaştıkça, Volkan deliye dönüyor. Asya'yı görmeye dayanamayan Volkan, soluğu onun kapısında alıyor! Peki Volkan, Asya'dan ne istiyor?

Öte yandan Derin’in yüz yüze geldiği gerçekler karşındaki tavrı merak uyandırırken, Volkan Asya’nın Turgay’la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur. Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan’la bir araya getirecek beklenmedik gelişme ne olacaktır?

SADAKATSİZ 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisi 14. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimiz güncellenecektir.