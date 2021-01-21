Son dakika: Oyuncu Oktay Yavuz hayatını kaybetti

Bir süredir Maltepe'de özel bir hastanede kanser tedavisi gören Oktay Yavuz, 15 gün önce yoğun bakıma kaldırılmıştı.

78 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, bugün Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

YEŞİLÇAM'IN KÖTÜ KARAKTERLİ YILDIZI

Oktay Yavuz, 1 Ocak 1943 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. 1963 yılında sinemaya başlayan Yavuz, Yeşilçam'ın kötü karakterli oyuncusu olarak ün yapsa da, yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de yer aldı.



