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21.01.2021 - 16:52 |

Son dakika: Oyuncu Oktay Yavuz hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü karakter oyuncularından Oktay Yavuz (78), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Son dakika: Oyuncu Oktay Yavuz hayatını kaybetti
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Bir süredir Maltepe'de özel bir hastanede kanser tedavisi gören Oktay Yavuz, 15 gün önce yoğun bakıma kaldırılmıştı.

78 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, bugün Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Son dakika: Oyuncu Oktay Yavuz hayatını kaybetti

YEŞİLÇAM'IN KÖTÜ KARAKTERLİ YILDIZI
Oktay Yavuz, 1 Ocak 1943 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. 1963 yılında sinemaya başlayan Yavuz, Yeşilçam'ın kötü karakterli oyuncusu olarak ün yapsa da, yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de yer aldı.

    Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davası! İşte ilk ifadeler...Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla hakkında 'silahla kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ozan Güven’in yargılanmasına başlandı. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz, duruşma öncesi adliyeye geldi. Deniz Bulutsuz, mahkemede verdiği ifadede, "Yaşananlar çok ağırdı" dedi. Ozan Güven ise "Abajurun sapını elinden almaya çalışırken çenesine çarptı, yaralandı" şeklinde ifade verdi.
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    Cadde Yazarları

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