Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Mert Öcal biyografisi

Survivor'da son dönemde yaptıkları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mert Öcal Survivor 2020'de Ünlüler takımı kadrosunda yer alıyor. Oyun kazanıldığında farklı kaybedildiğinde bambaşka bir Mert ortaya çıkıyor. Son olarak baketbol oyununda Mert Öcal itirazlarının bedelini ağır ödedi. Bu akşam ekrana gelecek dokunulmazlık oyununda Yasin Obuz'un sakatlanmasının ardından geçmişte kendisine yönelik kendisini eleştiren Yasin'i eleştiren Mert Öcal'ın bu akşam nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu... İşte Mert Öcal hakkında merak edilenler...

SURVİVOR MERT ÖCAL KİMDİR?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı.

Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı.