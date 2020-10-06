Uyanış Büyük Selçuklu 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, konusu nedir?

Pazartesi akşamları yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bu haftalık sona erdi. Önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan Uyanış Büyük Selçuklu 3. yeni bölümde neler olacak? İşte Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin takipçilerini ilgilendiren haberler...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 3. YENİ BÖÜM FRAGMAN

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elçin’i Isfahan’a götürmek üzere Anadolu obasından alan Sencer ve Tapar, yolda Anadolu’daki asiler tarafından ölümcül bir tuzağa düşürülmüştür. Sencer ve Tapar düştükleri tuzaktan nasıl kurtulacaklardır? Anadolu Türkmenleriyle Selçuklu arasında başlamak üzere olan muhtemel bir savaşı engelleyebilecekler midir?

Bir taraftan Bâtıniler, Selçuklu’yu “içeriden çökertmeye çalışırken”, diğer taraftan Bizanslılar da dışarıdan taarruzlarına başlayacaklardır! Bu taarruzlar karşısında Melikşah ve Sencer ne yapacaktır?

Tüm bunların arasında Selçuklu Sarayı’na gelecek olan ‘misafir’ saraydaki dengeleri nasıl değiştirecektir?

Diğer yandan yıllar önce devletinin selameti uğruna oğlundan vazgeçen Melikşah, Nizamülmülk’e oğlunu kendisine göstermesi hususunda ısrar eder. Melikşah’ın oğlunu görmesinin devlet için yeni tehlikelerin doğmasına yol açacağının farkında olan Nizamülmülk ne yapacaktır?

Melikşah oğlunu görme hasretiyle yanarken, Sencer gönlüne düşen aşk ateşiyle nasıl başa çıkacaktır?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER?

Buğra Gülsoy

Gürkan Uygun

Hatice Şendil

Leyla Lydia Tuğutlu

Ekin Koç

Bülent Alkış

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi, İstanbul Beykoz ve Riva'da bulunan ormanlık alana kurulan filmin çekimleri bu bölgede gerçekleştirilecek. Daha önce Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin çekildiği yer olan Beykoz, Riva bölgesi ormanlık alanları ve Beykoz Kundura Fabrikası gibi dizi çekimi için uygun koşulların yer aldığı alanda gerçekleştiriliyor