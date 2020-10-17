Adana’da lezzetli festival

Geçen hafta 4’üncü Uluslararası Adana Lezzet Festivali dolayısıyla Adana’daydım. Malum, pandemi süreci tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok şeyi değiştirdi dönüştürdü. Kovid-19 vakalarının artmasıyla birlikte festival projesi de askıya alındı. Öyle ki şehirler kendi yerel zenginliklerini tanıtacakları ve büyük heyecanla hazırlandıkları organizasyonları mecburen başka bir tarihe ertelediler. Ancak Adana, sürdürülebilirliğin markalaşmanın ilk şartlarından olduğunu iyi bilen bir şehir. “İlham veren tüm renkleriyle Adana” temasıyla geçen hafta 4’üncüsü düzenlenen lezzet festivali dijitale taşınarak bir ilke imza atıldı. Böylece, diğer şehirlere örnek olacak önemli bir yolu da açmış oldu.









Festivalde neler var?



Çok kültürlü Adana mutfağını anlatan mutfak atölyeleri, gastro şovlar, tadımlar, hasatlar, alanında uzman isimlerin katıldığı söyleşiler, kentin önde gelen markalarının hikâyeleriyle yoğun bir içeriğe sahip olan festival 3 gün boyunca dijital kanallardan lezzetseverlerle buluştu.



“Sınırların ötesine taşındı”

4. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin bir başka önemi de moral ve motivasyon duygusunu yükseltmiş olması. Böyle bir başarının ev sahipliğini yapan Adana Valisi Süleyman Elban, “Dijital festival, aslında 4. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ni sınırların ötesine taşımamızı sağladı. Biz de bu fırsatı en verimli şekilde değerlendirdik” diyor. Vali Elban ile yaptığımız sohbette anladım ki önümüzdeki günlerde Adana gastronomi projeleriyle daha çok konuşulacak.

Cüneyt Asan açılışta, kadın şefler mangal başında

Festival, ülkemizde “Etin profesörü” olarak tanınan Cüneyt Asan’ın açılış şovuyla başladı. Asan, Adana kebabında kullanılan etin özelliklerini paylaşırken aynı zamanda kesme ve pişirme tekniklerini anlattı. Etkinliğin bir başka keyifli sunumu ünlü şefler Sahrap Soysal ve Ebru Baybara Demir’in Adana’nın tek kadın kebap ustası Melek Kıyan’la mangal başına geçerek Adana kebabı yapmalarıydı. Erkek işi olarak görülen kebap işinde son derece başarılı olan kadın şefler böylece bir ilke de imza atmış oldu. Sonuç mu? Tattım, mükemmeldi.

Ünlü şeflerden Adana mutfağı

Ünlü şef Hazer Amani, Adana Müzesi’nden yapılan canlı yayında, Adanalı Şef Bedia Gücüm ile Azerbaycan’ın bilinen yemeklerinden Şah pilavını, şalgam ve biber gibi yerel ürünlerle pişirdi. Şef Yunus Emre Akkor ise Adana patlıcanı ile dolmaların şahı olarak bildiğimiz Şeyh-ül Mahşi’yi pişirirken ona eşlik eden Adanalı Şef Nurşen Aksoy, ovalamaç ve dulavrat çorbasını yaptı. Sheraton Grand Adana Hotel’in Executive Şefi Koray Türk’ün kinoalı bahar cacığı, Hapimag Sea Garden’ın Executive Şefi Orhan Demirok’un da Bodrum pazarından taze taze getirdiği malzemelerle, Adana’nın pul biber, nar ekşisi ve sumağını birleştirdiği yemeği narenciye çeşnili ve Ege otlu kuzu sırt görülmeye de tadılmaya da değerdi.









Adana işi portakallı ördek

Festivalin öne çıkan bir başka sunumu ise La Cordon Bleu’nun Fransız Şefi Luca De Astis’in, Adana kebap ilhamıyla yorumlanmış portakallı ördeği oldu. Şef, Adana’nın sumak, pul biber gibi çeşnilerini ve narenciyesini bir Fransız yemeği olan portakallı ördekle birleştirerek Adana kebabına farklı bir yorum kattı. Geniş bir meze kültürü olan Adana’nın festivalinde zeytinyağı da unutulmamıştı. Komili degüstatörü ve Ayvalık Operasyon Müdürü Mehmet Cavlı, gastronomi dünyasının duayen isimleri, şef ve gazetecilerden oluşan konuklarıyla birlikte nefis bir zeytinyağı tadımı gerçekleştirdi.



Ben Adana’dan çok memnun döndüm. İnanıyorum ki bu festivalin Adana’ya olduğu kadar tüm ülkeye kazandırdıkları da çok önem taşıyor.

Nerede, ne yenir?

Lezzet şehri Adana’ya gittiğinizde mutlaka uğramanız gereken lezzet durakları:



Tarihi Öz Asma Altı



Lokantanın en önemli ürünü güveç. Güvecin içine kuzu incik, yerli patlıcan, Kastamonu sarımsağı ve özel bir yağ koyuyorlar.



Onbaşılar



Adana’nın marka restoranı. Adana kebap ve kebap çeşitlerini erkek koyun etinden geleneksel tarifleriyle yapıyorlar.



Onur Kebap



Ocağının başında Türkiye’nin en meşhur kebap ustalarından Şevket Azboy var. Kebabı ve özgün lezzetleri mutlaka tadılmalı.



Şırdancı Kemal



Şırdan ve mumbar favori lezzetleri arasında.



Doğan Kaymaklı



Kaymaklı kadayıfı mutlaka denenmeli, ama menüsü sadece bununla sınırlı değil.