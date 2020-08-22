Bodrum’un yeni yıldızı

Bodrum; denizi, kumu, güneşi ve hareketli gece hayatıyla yıldızı parlayan ilk marka beldelerimizden biri. Aslında zengin coğrafyasıyla, gastronomik anlamda da yapılacak çok şey olduğuna inandığım bir turizm cenneti. Son dönemlerde kendi yemek kültürünün ötesinde farklı konseptlerde yıldız yatırımcıların tercih ettikleri bir merkez haline de geldi. Bunun en güzel örneklerinden biri de geçtiğimiz temmuz ayında Yalıkavak Marina’da açılan Novikov Bodrum.

Restoran dünyasının dev markası Novikov, uluslararası bir mutfak. Kısaca bahsetmem gerekirse; Uzak Doğu deniz ürünleri, taze sebzeler ve markanın imza yemekleri ile birlikte Pan Asya mutfağını sunuyor. Balık ve deniz ürünleri taze olarak servis ediliyor. Novikov restoranlarının Executive Chef’i Clifton Ian Muil ise, açılışa özel tüm sezon boyunca Bodrumlu misafirleri ile birlikte mutfağının başında. Miami, Moskova, Londra, İbiza, Sardinya ve Doha gibi dünyanın en önemli lokasyonlarında bulunan “Novikov” uzun zamandır merak ettiğim ve gitmeyi kafama koyduğum bir yerdi. Açıkçası Türkiye’ye geldiğini ve Bodrum’da açıldığını duyunca çok mutlu oldum. Grubun ortak yatırımcısı ise Pinskiy&Co. Hemen belirtmek isterim ki, bu gözde mekân, “2018-2019 Dünyanın En İyi Yat Limanı” seçilen Yalıkavak Marina’ya da çok yakışmış. Novikov Bodrum’un yanı sıra grubun sağlıklı ve organik beslenme konusunu öne çıkaran bir diğer restoranı Avocado Queen by Novikov da yine Yalıkavak Marina’da misafirlerini ağırlıyor.

Mutfağında neler var?

Mutfağı modern, şık ve dünyanın her yerinden tatlar ile şekilleniyor. Novikov Restoranları’nın ortak özelliği, taze balık ve deniz kabuklularının sergilendiği dolaptan seçeceğiniz ürünün, restoranın açık mutfağında istediğiniz şekilde pişirilmesi. Her türlü pişirme tekniği mevcut, ama siz asla koku almıyorsunuz. Menüde, avokado çeşitleri ve farklı kombinasyonlardan oluşan özel yemekler, tuzludan tatlıya kadar tamamen yeni formlarda sunuluyor.

Dünyaca ünlü Novikov Grubu’nun kökleri nedeniyle, Asya ve İtalyan mutfağından çok etkilenen menü, salatalar, trüf mantarlı yemekler gibi İtalyan tatları ve birinci sınıf suşiye kadar uzanıyor.













Roll, Avocado Crab (Avokadolu Yengeç), Avocado Cream Brulee (Avokadolu Krem Brule), Tartare Crab (Yengeç Tartar), Büyük Yeşil Salata, Avocado Rulo Karides ve Deniz Ürünleri Kasesi inanılmaz bir deneyim vadediyor. Novikov Bodrum’da menünün en çok tercih edilenleri arasında; özel soslu taze ızgara ıstakoz, sashimi, Turbot Steak (Kalkan Fileto), Black Cod, ikonik buzlukta yer alan taze balık ürünleri ve Novikov özel tatlı tabağı yer alıyor.

Kömür ızgarada levrek

Tadına baktığım bazı lezzetlerden özellikle bahsetmek istiyorum. Unutulmaz Novikov akşamım Ege, Akdeniz, Atlantik ve Pasifik okyanusunun etli ve kemikli balığı Akya’yla hazırlanan Yellowtail Coriander (Yelow Tail Kişniş) tadımıyla başladı. Panelenmiş kalamar Baby Squid (Bebek Kalamar) ve farklı lezzetleriyle “Damağın Şenlenmesi” sözüne hakkını veren rollarla devam etti.

Ana yemek olarak masamıza gelen somon teriyaki ve levrek olağanüstüydü. Levreğin pişirme tekniği buraya özel. Balık önce aralarında karabiber, safran ve kimyonun da bulunduğu 10 çeşit Fas’a ait baharatla sıvanıyor, sonra kömür ızgaraya alınıyor. Arzu edenler klasik levrek de yiyebilir tabii ama kömür ızgarada pişeni şiddetle öneriyorum. Ben geceyi mükemmel sonuçlanmış bir tatlıyla, Krem Brule’yle noktaladım ama menüdeki tatlı tabağını sipariş etmek de bir seçenek.



Gün batımı kaçmaz

Mekân sadece lezzetleriyle değil, Uzak Doğu dokunuşları ve çağdaş tasarımıyla da dikkat çekiyor. Hele bir gün batımı manzarası var ki, yemeğinize daha harika bir eşlikçi düşünemezsiniz. Servis son derece etkileyici. Bir şey isteyeceğiniz zaman beklemenize fırsat vermiyorlar. İşletmenin sosyal mesafe konusunda titizliğini hissediyorsunuz. Şıklık ve sadelik personel kıyafetinden dekorasyona kadar her ayrıntıda müthiş bir uyum yaratmış. Novikov Bodrum’un tüm dekorasyon ve tasarımı dünyaca ünlü Rus iç mimar Denis Simachev’e ait.

29 yıldır devam eden deneyim Novikov Grup, 1991 yılında ünlü iş adamı ve Rusya’nın uluslararası alanda başarılı restoran işletmecisi Arkadiy Novikov tarafından kuruluyor. Bu tarih, Rusya’da restoran işinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendiriliyor. Novikov; 2004 yılında GQ Yılın Adamı, Hospitality 2004 Ödülü, 2009’da Altın Köprü” gibi ödüllerle başarılarını perçinliyor. 29 yılı aşkın süredir de 90’dan fazla projeye imza atıyor. Küçük bir sır; Novikov Grubu’nun İstanbul’da da bir yer açacağından söz ediliyor. Merakla bekliyoruz.









6. uluslararası projesi

Novikov Bodrum ve Avocado Queen by Novikov Yalıkavak Marina restoranlarının Genel Müdürü Aykut Postacı, Novikov Grubu’nun 6. uluslararası projesi olan restoranın hazırlık sürecinde, Ege bölgesinin alanında uzman en iyi balıkçılarını araştırıp projeye dahil ettiklerini belirtiyor. Ayrıca projede 60’dan fazla yerel personele de istihdam imkanı sağlanıyor. Bu tür markaların yatırımları sadece gastronomik deneyim yaşatmıyor aynı zamanda bölgeye de büyük imkan sağlıyor. Hele ülkemizin zor günler yaşadığı şu süreçte bu tür yatırımların önemi çok daha fazla. Aykut Postacı ayrıca, Novikov Bodrum’a dünya jetseti ve Türk iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiğini de sözlerine ekliyor.