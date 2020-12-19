Contemporary İstanbul’a bağlanıyoruz

Şehrin en güzel zamanıdır sonbahar... İnsanlar tenlerinde rüzgarın ve güneşin tatlı hatıralarıyla şehre dönmüş, sosyal hayatın ritmine ayak uydurmaya çalışırken, birçoğunun ajandasında 14 yıldır eylül ya da ekim aylarında düzenlenen Contemporary Istanbul işaretlidir. Ama bu yıl muhakkaklarımız epey değişti. Maske ve mesafe bize bir parça durarak da yaşayabileceğimizi, dahası fuar ve sergileri evden de gezebileceğimizi öğretti. İstanbul’un son yıllarda merakla beklenen etkinliklerinden Contemporary Istanbul da 15’inci edisyonuna ev konforunda bağlanma imkanı sağlıyor. Akbank ana sponsorluğunda gerçekleşecek Contemporary Istanbul’un dijital dünyadaki yeni adresi virtual.contemporaryistanbul.com. Fuar yeni adresinde 19-20 Aralık tarihlerinde VIP ön izlemeye, 21 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında ise genel ziyarete açık olacak.

Contemporary Istanbul’un koordinatörü Melih İsmail İnan, online deneyim için, “Virtual Contemporary Istanbul yaklaşık iki yıldır çalıştığımız ve pandemi sürecinde takvimimizi hızlandırarak hayata geçirdiğimiz bir proje. Katılımcılarımız fiziki fuarda olduğu gibi galeri alanlarına eserlerini yerleştirebilecek, ziyaretçilerimiz platforma kaydolduktan sonra sanal fuar alanımızı gezebilecek. Bu yıl 11 ülkeden 37 galeri, 550 sanatçı ve 1500 eser ile 13 inisiyatif fuarda yer alacak. Ziyaret akışı tamamen sanatseverlerimizin kontrolünde ve serbest olacak şekilde tasarlandı, Contemporary Istanbul’da alışık oldukları şekli ile Virtual Contemporary Istanbul’u da deneyimleyebilecekler” diyor.

Yeni medya eserleri

İnan, ziyaretçilerin bu yıl bütün fuarı gezmelerini tavsiye ederken, 17 günlük süreçte yeni medya ve dijital sanata odaklanan ve 8 yıldır Contemporary Istanbul’un bir parçası olan Plugin’de de platform üzerinden yeni medya eserlerini tüm sanatseverlerin beğenisine sunacaklarını belirtiyor. Plugin’de bu yıl Sotheby’s Müzayede Evi’nde ilk kez yapay zekanın ürettiği insan portrelerini açık artırma ile koleksiyonerlere sunan Alman sanatçı Mario Klingemann, yapay zekânın hiç var olmayan insanların portrelerini ürettiği projeleri ile bilinen, Hideaki Okawa’nın da yer aldığı H.o ve yine makine öğrenmesi üzerine çalışan Sofia Crispo’nun eserlerine yer veriliyor.

“1 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz”

Contemporary Istanbul’un özellikle son yıllarda artık kabına sığamayan bir etkinlik haline geldiğini belirten İnan, “Birinci edisyonunu düzenleyeceğimiz online fuarımızla 350 bin gibi bir ziyaret rakamı bekliyoruz. Tabii bu platformu yıl boyunca açık tutacağız ve çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Bir yıl içerisinde bir milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.

Virtual Contemporary Istanbul ile sanatı daha büyük kitlelere yayabileceklerinin altını çizen İnan, “VCI, özellikle Türk çağdaş sanatını dünyaya daha iyi ve etkin bir şekilde ulaştırabileceğimiz bir platform. Biz her yıl bir Contemporary Istanbul düzenlerken, bu platform üzerinde yıl içerisinde değişik büyüklüklerde birçok sanat etkinliği gerçekleştirmeyi de planlıyoruz. Bu şekilde sanatseverlerle daha yakın temasta olacağız, fiziksel fuarımızı şu veya bu şekilde ziyaret edemeyen sanatseverlere de fuarımızın içeriğini ulaştıracağız” diyor. Yıl boyunca takvimi pandemi nedeniyle birkaç defa değişikliğe uğrayan fuar için belirlenen son takvimse 27 - 28 Nisan 2021 ön izleme ve 29 Nisan - 2 Mayıs genel ziyaret olacak şekilde belirlenmiş. Tabii takvimin nasıl işleyeceğini, sanatseverlerin fiziki olarak Contemporary Istanbul deneyimi yaşayıp yaşayamayacağını umutla beklenen aşı ve ilaç çalışmaları belirleyecek gibi görünüyor.



Galeri temsilcileri ve sanatçılarla online iletişim



Fuarda sergilenen işlerden satın almak isteyen sanatseverler platformda yer alan video ve metin bazlı kanallar aracılığıyla galeri temsilcileri ve sanatçılarla iletişime geçebilecek. Ziyaretçiler eserlerin üzerine tıkladıklarında konuşma odasında bulunan galeri temsilcisinden detaylı bilgi alabilecek.











Sergi içerikleri sürekli değişecek

Contemporary Istanbul’un bu yıl resmi bir teması olmamakla birlikte, 14. edisyonun da teması olan “Akdenizlilik” bu yıl da devam ediyor olacak. İnan, pandemi süreci ve bu sürecin sanatçılar, galeriler, koleksiyonerler üzerinde bıraktığı etkileri bu yıl gösterilecek olan eserlerden hissedebileceğimizi düşündüğünü ifade ediyor. Bu yılın farklı deneyimlerinden biri de uzun süre açık kalacak platformda (VCI) başka projelerle sergi içeriklerinin sürekli değişecek olması. Bu sayede ziyaretçiler platforma giriş yaptıklarında yeni bir fuarla karşılaşacak.