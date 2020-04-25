Dayanışmanın adı: Sanal Hastane

Kimileri yüz siperliği üretiyor, kimileri harıl harıl maske dikiyor. Sağlık çalışanlarını koronavirüse karşı verdikleri mücadelede desteklemek konusunda herkes alkışlamak dışında ne yapabilirim arayışında. Onlara duyduğumuz minneti imkanı olanlar hayatı eve sığdırarak gösteriyor. Bugünlerde aktif görevde olmayan Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Anestezist Algoloji uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut da meslektaşlarının omuzlarındaki yükü azaltmak için Sanal Hastane kurdu. Sanal Hastane’de gönüllü 160 hekim genel cerrahiden cildiyeye, kalp cerrahisinden psikiyatriye kadar pek çok alanda 7/24 hastalardan gelen soruları yanıtlıyor. Prof. Dr. Bulut, dayanışmanın boyutunu “Bir iki doktor hariç buradaki uzmanların hiçbiriyle şahsen tanışmıyoruz, tamamen bir güven ortamında bir araya gelen iyi niyetli bir sivil toplum çalışması örneği. İngiltere ve Almanya’dan bile ekibimizde hekimler mevcut” sözleriyle anlatıyor.

”Raporumun Anlamı Ne?” başlığıyla başladınız insanlara online yardım etmeye...

İlk kez 19 Mart’ta #EvdeKal temasını desteklemek üzere, kendi Twitter hesabımdan “Raporumun Anlamı Ne?” kampanyası başlattım. Salgın öncesi yapılmış tetkik raporlarının anlaşılır dilde açıklanması, böylece hastaneye gereksiz başvuruların önlenmesi ve sağlık çalışanlarının iş yükünün hafifletilmesine katkı yapmayı amaçlamıştım. Gelen soruların bazıları Covid-19 tanısıyla ilgili, bazılarıysa benim uzmanlık bilgimle yanıtlayamayacağım sorulardı.

Projeniz hızla boyut değiştirdi ve bir Sanal Hastane’ye dönüştü. Bu süreci anlatabilir misiniz?

Twitter’da benim yaptığıma benzer danışmanlık yapan hekimler var mı diye araştırmaya başladım. Bir çeşit hekim iletişim rehberi hazırlamak üzere 30 Mart’ta yeni bir tweet attım. Mesaj kısmına “Burada sizlere sanal ortamda hizmet veren hekimlerin isimlerini sıralayacağım, Sanal Hastane’ye Hoşgeldiniz!” yazdım. Doğrusu ilk 5-7 hekim benim bulup eklediğim hekimlerdi. Ancak inanılmaz bir gelişme oldu, ardı ardına uzmanlardan ben de gönüllüyüm şeklinde mesajlar geldi. Bugün itibarıyla 160 uzman hekim gönüllü olarak soruları yanıtlamakta. Bir iki doktor hariç buradaki uzmanların hiçbiriyle şahsen tanışmıyoruz, tamamen güven ortamında bir araya gelen iyi niyetli bir sivil toplum çalışması.

İngiltere, Hollanda ve Almanya’dan da ekibimizde hekimler mevcut bu açıdan uluslararası boyutu da var. Diğer yandan hayvanlarımız için merak edilenleri iki veteriner hekimimiz cevaplıyor.

Sanal Hastane’de hangi uzmanlık alanından doktorlar hizmet veriyor?

Kadın doğum, genel cerrahi, çocuk, onkoloji, kalp cerrahisi, kulak burun boğaz, cildiye, psikiyatri gibi bilinen tıp alanlarından uzmanların yanı sıra tıbbi genetik, tıp hukuku, romatoloji gibi az bulunan dallardan da uzmanlarımız mevcut. Bazı alanlarda 3-4 hekim var. Salgın sürecinde bir uzman bile bulmak zor iken ekibimizde 2 enfeksiyon hastalıkları ve 1 mikrobiyoloji uzmanı da var. Hatta estetik cerrahi uzmanları, saç ekimi ile ilgilenen hekimler bile hizmet veriyor.

Sanal Hastane’nin işleyişini anlatabilir misiniz?

Soru sormak isteyen kişi Prof. Dr. Nebahat Bulut hesabı altındaki sabitlenmiş tweeti tıklıyor. Tweet altında 160 hekimin profil sayfaları ve adres bilgileri zincir şeklinde sıralanıyor. Buradan ilgili hekim seçiliyor ve açık veya özelden mesaj atılıyor. İstenirse aynı anda birkaç hekim de etiketlenip müsait olanın cevap vermesi için bekleniyor. Eğer soru sadece bana sorulmuşsa ben cevaplıyorum. Saat sınırlaması yok. Hekimlerimiz mesaileri dışında 7/24 soruları yanıtlıyor.



Günde ortalama kaç hasta sizinle iletişime geçiyor? Genelde soruları koronavirüsle mi ilgili?

İlk mesaj günü bana yaklaşık 500 soru geldi. Uzman hekimlerimiz branş durumuna göre 20-300 soru alıyorlar. Ben tam zamanlı olarak bakıyorum arkadaşlar da müsait oldukça cevaplıyor. Soruların yarıya yakını kendisinde mevcut şikayetlerin korona enfeksiyonuyla ilgili olup olmadığını soranlara ait. Kalan yarısı hedef kitlemiz olan elindeki tetkikin sonucunu merak eden veya aklına takılan bir detayı sormak isteyen kişiler. Az miktarda da acilen hastaneye gitmesi gereken kişiler başvuruyor onları da hastaneye gitmeleri konusunda uyarıyoruz.



“Umut verdiniz diyen çok fazla”









Bu sivil dayanışma örneğinin geldiği inanılmaz noktayı kendim için bile bu kasvetli günlerde bir umut ışığı olarak görüyorum. Sağlık çalışanlarına yönelik istenmeyen saldırı olaylarının azalmasından tutun da salgın sonrası daha az psikolojik sorunla karşılaşmaya kadar birçok farklı alanda farkındalık ve fayda sağlayacağını düşünüyorum. Sorular kadar destek, tebrik ve takdir de geliyor; ‘İçimi rahatlattınız’, ‘Umut verdiniz’ mesajları oldukça fazla.









“Sokağa çıkan insan sayısını azalttık”



Eğer hekim başına 100 soru cevaplandığını kabul edersek benim cevapladıklarımla birlikte yaklaşık 16 bin soru, özel mesajla cevaplandı. Çok sorulan sorular için ayrı bir başlık açtık Sanal Akademi adı altında. Gönüllü hekimlerimizin hazırladığı çok merak edilen konularla ilgili bilgisellerimiz var bunlar da birçok sorunun bize iletilmeden cevaplanmasını sağlıyor. Tabii bir de şu var bir kişi hastaneye yanında en az 1 refakatçiyle gidiyor, hekime ulaşana kadar en az 10-15 kişiye temas ediyor. Bu da dolaylı olarak da sokağa çıkan insan sayısını azalttığımız yönünde yorumlanabilir.