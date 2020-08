Doğala dönüş

Yaz gelince podyumlarda, vitrinlerde ve ardından da sokaklarda hasır, rafya gibi doğal malzemelerden yapılmış aksesuarları görmeye artık alıştık. Ancak 2020 yaz sezonu bizlere şaşırtıcı bir yenilik sunuyor ve bu malzemeler artık elbiseler, etekler ve bluzlar için de lüks modaevlerinin kullanım alanına giriyor. Tabii kendileri sınıf atlarken doğallıkları ve sürdürülebilirlikleriyle modaya da sınıf atlatarak…

Geleneksel ada kostümlerinden podyuma

Kurumuş bitki saplarından örülen hasırlarla kıyafet hazırlamak yeni bir şey değil elbette. Aynı şekilde bir palmiye türü olan rafyanın yapraklarından elde edilen lifleri kullanmak da… Bu malzemelerden giysi yaratmanın geçmişi Hawaii, Tahiti gibi Pasifik Adaları’nın geleneksel kostümlerine uzanıyor, ama lüks modaevleri için yeni oldukları kesin. Örneğin 2020 yaz defilesinin konseptini “doğallık” üzerine kuran Christian Dior, koleksiyonda çiçek aplikeleriyle bezeli hasır eteklere, püskül haline getirilmiş rafyalardan elbiselere geniş yer ayırdı.

Rafyalardan kroşe örgü yaptı

Oscar de la Renta’nın yaz koleksiyonlarında genellikle ipek, tafta gibi materyallere yer verilir. Ancak modaevinin yeni kreatif direktörleri Laura Kim ve Fernando Garcia da bu yaz için daha doğal malzemelere ağırlık verdi ve rafya ile tasarladıkları elbiseleri, onlarla birebir uyumlu aksesuarlarla kombinledi. Koleksiyondaki elbiseler rafyanın yalnızca plajda değil, gece davetlerinde bile şık görünebileceğini kanıtlıyor. Ve son olarak İrlandalı tasarımcı Simone Rocha, bu malzemeleri yazın bir diğer trendi olan kroşe örme tekniğiyle birleştirerek hem yaratıcılığı bir üst seviyeye taşıyor hem de moda dünyasında çevre bilincine yer açıyor.

Fasulye lifi, mantar miselyumu, bambu…

Sürdürülebilir bir moda geleceği oluşturmak isteyen marka ve tasarımcılar için alternatif malzemeler kullanmak çok şey ifade ediyor. Ne mutlu ki, bitkisel bazlı malzeme arayışlarına ve tabii buluşlarına her an bir yenisinin eklendiğini söylemek mümkün. Süeti andıran yumuşak dokusuyla mantar miselyumu, yenilenebilir ağaç kaynaklarından elde edilen ve dayanıklılığıyla bilinen “TENCEL” elyaflar, örgülerde kaşmir kadar yumuşak bir his bırakan soya fasulyesi lifi, nefes alan yapısıyla özellikle iç çamaşırları ve çoraplar için ideal olan bambuyu kıyafet etiketlerinde daha sık görmeye hazır olun.