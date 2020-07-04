En güzel konser ‘mesafeli’ olan

En son ne zaman konsere gitmiştim, ne zaman avazım çıktığı kadar eşlik etmiştim şarkılara, ne zaman böyle heyecanlanmıştım diye sorguladığım bir cuma akşamı Yenikapı’daki İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi’ne doğru ilerliyordum. Yüzümde maskem, elimde dezenfektanımla... Kerki Solfej’in düzenlediği ilk arabalı açık hava konserinin yıldızı Kenan Doğulu’ydu. Bildiğimiz normaller ve tekrar yazılmış normaller arasında bolca gidip geleceğim bir gece olacak derken, giriş bölümü normal şartlarda akan kalabalıklar yerine birbiri ardına sıralanan arabalarla doluydu. Eskihisar arabalı vapur girişinde sanki birazdan şehir değiştirecek gibi düşünsem de değiştirdiğimiz tek şey ‘havamız’ oldu. Maskeli güvenlikler herkesi ilk arabalı açık hava konserine durdurup ateş ölçtü, maske ve eldiven ikramında bulundu. Dezenfektan tünelinden geçen araçlar, sonrasında biletlerinde yazılı giriş bölümlerine doğru ilerledi.

Sahnede seyirciyi karşılayan isim Kenan Doğulu’nun vokalisti Duygu Soylu oldu. Yakında albümü çıkacak olan Soylu, bizi, arabalarımızdan plaj sandalyelerini çıkarırken güzel sesiyle geceye hazırladı. Hazırlıksız gelenler için görevli bir araç da sandalye dağıtımı yaptı. Saat 21.15’te alanın ışıkları tamamen kapatıldı ve kendisine ait 1962 model Cadillac’ıyla alana giriş yaptığını led ekranlardan izlediğimiz Kenan Doğulu, “Hazır mıyız İstanbul?” diyerek sahneye adım attı. O an, İstanbul’u bilemem ama biz Yenikapı’dakiler kesinlikle hazırdık. Ama biraz tedirgin biraz çekingendik de. Sonuçta bu bir ilkti ve bir anlamda ‘test’ gecesiydi. Ancak yaz gelince uzun bir konser maratonuna çıkmasına alışkın olduğumuz ve sahnesiyle dillere destan Kenan Doğulu, tecrübesini konuşturdu ve kısa sürede herkesi ‘eğlence’ diyarına götürdü. Zaten, o kadar özlemişti ki herkes konserleri, çığlık çığlığa eşlik etmeye başladı.

Alanın en şanslıları üstü açık arabası ya da sunroof’u olanlardı. Hiç durmaksızın dans edip Doğulu’ya eşlik ettiler. Bir araçta en fazla üç yolcunun olmasına izin verilen konserde, çocuklar için de 6 yaş sınırı vardı.

“Hepimizi çok üzen ve yoran bir süreçten geçtik. O kadar özlemiştim ki sahnede olmayı” diyen Doğulu, bir ara alana gelen ilk arabanın görüntüsünü ekrana yansıtıp plakasını anons etti ve sahiplerini sahneye davet etti. Heyecanla ve gülerek sahneye çıkan iki genç kızla maskeli selfie çeken şarkıcı, ardından herkesi yerinden sarsan şarkılarına devam etti. Arabanın içinde dahi o basların sesini duyabildiğiniz konserde, sosyal medyadan en çok istek alan “Aklım Karıştı” şarkısı da repartuvara eklenerek çalındı.

2.5 saat sahnede kalan Kenan Doğulu, 4 metre yüksekliğindeki sahneden dinleyicileri ile arasındaki mesafeyi şarkılarıyla doldurdu. İlk kez böyle bir konser deneyimi yaşadığımız için meraktan yakınımızdaki gençlere neler hissettiklerini sordum, çığlık çığlığa şunları söylediler: “Aylardır bu kadar mutlu olmamıştık”, “İliklerimize kadar özlemiştik konserleri” , “Burası Harbiye’den daha da güzel.”

Alkış yerine korna sesleri

Gecenin en güzel olayı ise, korna merasimleriydi. Doğulu, “Hiç Bana Sordun Mu?” adlı şarkısını söylemeden önce izleyicilerinden istediği korna sesleri, şarkıya öyle bir ritim kattı ki, bir an “Keşke daha önceden deneyimleyebilseydik” dedirtti. Ve tabii selektörler. Gece boyu, birçok şarkıda görsel şölen sunan selektörler, herkesi büyüledi. Bu kadar hızlı adaptasyon konusunda bizim kadar pratik insanlar zor bulunur diye düşündüm. Çünkü saatler ilerledikçe alandan sanki bu konser modelinin içine doğmuşuz gibi bir enerji yayıldı. Pandeminin yarattığı karamsar ruh halinden eser yoktu. Herkes deyim yerindeyse kurtlarını dökmenin mutluluğu içindeydi. Benim kişisel tarihime de çok güzel duygularla geçen gecenin sonunda, “İyi ki müzik var!” dedim.