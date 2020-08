Instagram’ın kazanan trendleri

Hayatımızda Instagram yokken, stiliyle modaseverleri etkileyen isimlerin ne giydiğini, ne seçtiğini görmek için dergilerin yeni sayılarının çıkmasını ya da internetteki sokak modası blog’larında güncel fotoğrafların paylaşılmasını beklerdik. Şimdi ise podyumda gördüğümüz trendlerden hangilerinin daha çok öne çıkacağını anlamak çok kısa sürüyor, zira stil ikonları sevdiklerini, giydiklerini an be an paylaşıyor. Bakın; biraz bohem biraz sportif ve kesinlikle çok renkli geçen bu yazın galibi hangi ürünler oldu.





Gümbür gümbür geliyor

Love on Friday markasının ‘Cosmopolitan’ adlı elbise modeli, iddiada Cult Gaia’nın ‘Serita’sı ile yarışır. Hatta bu modelin yaz akşamlarında daha çarpıcı durduğu bile söylenebilir. Pırıl Çetindoğan, Nazlı Kayı gibi çok takipçili isimler bu elbiseyle fotoğraf paylaştılar bile. Devamını görmeye hazır olun.





Bir acayip elbise



Geçtiğimiz haftalarda, bu yaz dekoltelerin oldukça ilginç olduğundan bahsetmiştim. Cult Gaia markasının ‘Serita’ adlı elbise modeli, mayokiniyi andıran görüntüsüyle bu trendi on ikiden vuruyor, kimiyle plaja kimiyle davete gidiliyor. Şurası kesin ki giymek herkes için pek kolay değil. Ama Instagram’da bu elbiseyle fotoğraf paylaşan ünlü modellerin sayısına bakılırsa onların böyle bir derdi yok gibi.

Altın yükselişte

Tatil beldelerindeki tezgahlarda satılan rengarenk incik boncuklar herkeste şekerleme etkisi yaratıyordur herhalde. Yani onlara ‘hayır’ demek biraz zor. Ama yine de bu yazın kazananı daha ağırbaşlı görünen altın takılar, özellikle de zincir kolyeler ve halka küpeler. Eğer hafif seyahat etmeyi seviyorsanız tercihinizi onlardan yana kullanın. Güçlü duruşlarıyla başka hiçbir aksesuara gerek bırakmadan hem gündüz hem de gece son derece şık duracaklar.











En sportif Chanel

Geçtiğimiz yıl popülerleşmeye başlayan sportif sandaletler bu sezon Chanel’in lüks dokunuşuyla şenlendi. ‘90’lı yılların estetik anlayışını yansıtan bu model modaevinin ikonik C logosuyla son derece uyumlu görünüyor, ikonlar onu en çok şortlar ve mini eteklerle giymeyi seviyor.

Rengarenk batik

‘70’li yıllarda hippilerin gözdesi olan batik, bu yazın en popüler deseni desek abartmış olmayız. Alberta Ferretti, Christian Dior gibi lüks markaların koleksiyonlarında bile kendine yer bulan bu karmaşık baskılar; farklı modellerdeki elbise, bluz ve eteklerle buluşarak başta Hailey Bieber ve Chiara Ferragni olmak üzere pek çok stil ikonunun tatil bavulunu etkisi altına aldı. Yoksa siz hâlâ denemeye çekiniyor musunuz?











Atletik ve şık

Neredeyse minimal ve şık bir atlet gibi görünen sportif bikini üstleri plajları ve sosyal medyayı ele geçirdi. Yüzerken rahat hissettiriyor; yüksek bel pantolonla, pareoyla çok havalı duruyor ve hemen hemen her vücut tipine kolayca uyum sağlıyorlar. Daha ne isteriz?

Başımızın tacı balıkçılar

Doğal ve nostaljik görünen hasır şapkaları herkes çok seviyor. Gözden düşmüş de değiller ama kabul edelim ki tatile giderken formlarını bozmadan taşımak ayrı bir dert, gidince plaja getirip götürmek ayrı… Neyse ki yumuşacık kumaşlardan yapılan balıkçı şapkaları bu derde son veriyor. Bu şapkaları kişisel stillerine uyarlayan ve onlarla fotoğraf paylaşan isimlerden ilham alabilirsiniz. Taşıması, temizlemesi kolay, fiyatları uygun.