'Küçük Kadınlar'dan büyük ikonlar doğdu

Küçük Kadınlar” için yaptığı çalışmalarla En İyi Kostüm Tasarımı dalında Oscar kazanan Jacqueline Durran, dönem filmlerine yabancı bir isim değil. İngiliz tasarımcı, ilk Oscar’ını 2012 yılında “Anna Karenina” ile aldı, “Aşk ve Gurur”, “Kefaret” gibi farklı filmlerle de pek çok başka prestijli ödül kazandı. Durran’ı farklı kılan en önemli özelliklerden biri, dönem kıyafetlerini sıkıcı değil çekici göstermeyi başarabilmesi. Jacqueline Durran işe derin araştırmalar yaparak koyuluyor. Bu arada çocukken “Küçük Kadınlar” romanını okumuş ve çok sevmiş olmasına rağmen, bu filme kadar eserin hiçbir ekran uyarlamasını izlemediğinin de altını çizelim.

“Başlangıç noktam yalnızca Greta’nın senaryosu ve onun vizyonu olsun istedim” diyen tasarımcı, bu film için çalışırken Julia Margaret Cameron’ın fotoğraflarından Claude Monet, Édouard Manet gibi empresyonist ressamların eserlerine kadar pek çok görsel taramış, fakat en önemli ilham kaynağı Winslow Homer’in resimlerindeki doğa-insan ilişkisi olmuş. Filmi izlerken özellikle açık alanlarda geçen sahnelerde kostümlerin arka fondaki doğayla ne denli uyumlu olduğunu görebiliyor ve her karede, özenle oluşturulmuş bir sanat eserinin etkileyiciliğini hissediyorsunuz. Elbette hikayenin ana karakterleri olan dört kız kardeşin stilleri de ince detaylarla birbirinden ayrılıyor. Örneğin Saorsie Ronan’ın canlandırdığı Jo’nun iddialı tavırlarına ateşli kırmızılar, romantik Meg’e (Emma Watson) lila ve yeşilin pastel tonları, utangaç Beth’e (Eliza Scanlen) toz pembe, öne çıkmayı seven Amy’e (Florence Pugh) ise mavi-beyaz kombinasyonları eşlik ediyor. Çalışırken, filmi March ailesinin bohem ve yaratıcı evi ile dış dünya olmak üzere iki zıt alana bölen Durran, aile üyelerinin sosyal statüsünü yansıtacak “orta sınıf” kostümler yaratmaya özen göstermiş ama çarpıcılıktan ödün vermeden… Evet, kıyafetlerde Viktoryen dönemin ağır havası var fakat aynı zamanda bu hayat dolu karakterlerin özgür ruhlarına eşlik edecek kadar da canlı ve rahat görünüyorlar. Örneğin etek boyları hareketleri kısıtlayacak kadar uzun değil ya da sırf âdettendir diye her karaktere korse giydirilmemiş, ele avuca sığmayan Jo genellikle korseden muaf bırakılmış. Filmi izlerken aynı parçaları farklı sahnelerde farklı kombinasyonlarda görmek de, gerçeklik hissiyatınızı artıran unsurlardan biri haline geliyor.

Günümüze uyarlamak için...

Moda dünyasında son birkaç sezondur hasır şapkalar, poplinler, ekoseler, fırfırlı etekler ve dantel yakalarla yükselen romantik kır hayatı stilleri “Küçük Kadınlar”ın ardından zirve yapacak gibi. Alexander McQueen, Marc Jacobs, Simone Rocha ve Emilia Wickstead 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonlarına göz atarak kostümlerin ruhunu modern hayata uyarlamak için ipuçları toplayabilirsiniz.

“Oyuncunun tarafında”

Emma Watson’ın Jacqueline Durran hakkındaki sözleri, tasarımcının neden bu denli başarılı olduğunu özetliyor: “Jacqueline, oyuncunun tarafında duran bir kostüm tasarımcısı. Bir oyuncunun karaktere nasıl bürüneceğinden iyi anlıyor ve oyuncuyu ona göre giydiriyor. Çoraplardan başlayıp taktığım son mücevhere kadar, sabahları bana giydirdiği her katmanda karakterimin daha derinine inmemi sağladı.”