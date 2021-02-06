Podyumlarda yeşil ışık yandı

Yaz geldiğinde, “Bu akımı önceden yakalamıştım” demek istiyorsanız, bu tüyoyu kaçırmayın! Çünkü karşınızda 2020-21 Sonbahar/Kış koleksiyonlarında kendini gösterip ilerleyen aylarda da cazip kalmaya devam edecek yegâne renk trendi var: Neon yeşil. Moda dünyasında “asit yeşili” olarak da anılan bu capcanlı renk, Miu Miu, Christopher John Rogers ve Erdem gibi markaların koleksiyonlarında parlak dokulu elbiselerle buluşmuş ama aslında bu sezonla birlikte iddialı görünmek istediğimiz günlerin özelinden çıkıyor, gündelik gardıroplarımızın da ilgi alanına giriyor. Sürekli aynı kıyafetleri giydiğimiz pandemi günlerinde kendimizi daha enerjik hissetmemizi sağlayacak trend belki de tam olarak budur. Floresan yeşil ceketler, kazaklar, sweatshirtler ve pantolonlarla stilinize enerji katmaya var mısınız?









Ünlüler de çok sevdi



Bülent Ersoy, ojesinden rujuna her detayıyla bu trendi stiline adapte eden ilk Türk ünlülerden biriydi. Hadise de geçen yılki Harbiye konserinde neon yeşil kostümüyle çok dikkat çekti. Bu sezona baktığımızda; Burcu Esmersoy, Ebru Şallı, Ceylan Çapa’nın bu coşkulu rengi daha çok eşofman, kazak, spor atleti gibi konforlu kıyafetlerde tercih ettiğini görüyoruz. Eğer sahneye çıkmayacaksanız, onlardan ilham alabilirsiniz.









Alışveriş



Vahşi hayvan desenlerini seviyorsanız neon renkleri yılan deseniyle buluşturan parçalara göz atın. Örneğin Nine West’deki bu çanta 263.20 lira.



Twist parka, neon trendine sakin bir geçiş yapmak isteyenler için ideal. Fiyatı: 231 lira.



Vans’in “Neon Era” adlı ayakkabı modeli her adımda parlamanızı sağlayacak. 332.23 lira.



Pull&Bear marka tişörtün üzerinde İngilizce “Tavsiyen için minnettarım ama canımın istediğini yapacağım” yazıyor. Tam da dikkat çekmeyi sevenlere göre! Fiyatı 15.95 lira.









Stil ipuçları



Bu renk bugüne dek podyumlarda farklı renklerle kombinlenerek kullanılmıştı. Şimdiyse tasarımcılar tepeden tırnağa, yalnızca neon yeşile bürünmek isteyenleri cesaretlendiriyor ve sezon modası “ne kadar cesur o kadar iyi” diye fısıldıyor.



Saten, ipek gibi parlak ve kaygan kumaşlar floresan renklerin etkisini ikiye katlıyor. Alışveriş ederken özellikle bu materyallere yönelebilirsiniz.

Göz yormak ile dikkat çekmek arasında parlak yeşil bir çizgi var! Dolayısıyla neon renkler giyerken makyajı, takıyı abartmamaya çalışın.



Yüzünüzün solgun görünmesinden hoşlanmıyorsanız, alt tonları sarı ve turuncuya kaçan neon yeşilden uzak durun.