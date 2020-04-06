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06.04.2020 - 10:17 | | DHA

104 yaşındaki kadın önce İspanyol gribini sonra da koronavirüsü yendi

İtalya’nın Biella kentinde yaşayan 104 yaşındaki Ada Zanusso, koronavirüsü (Covid-19) yendi. Zanusso, 1918-1920 yılları arasında ortaya çıkan salgında da hastalanmış ve hastalığı yenmişti.

104 yaşındaki kadın önce İspanyol gribini sonra da koronavirüsü yendi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etlkisi altına alan corona virüsün en çok etkili olduğu ülkelerin başında gelen İtalya’nın Biella kentinde bulunan bir huzurevinde yaşayan 104 yaşındaki Ada Zanusso’ya, kusma, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleri üzerine 17 Mart’ta hastaneye kaldırıldıktan sonra yapılan testler sonucunda koronavirüs teşhisi konuldu. Daha önce, aynı huzurevinde yaşayan 20 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

ÖNCE İSPANYOL GRİBİNİ SONRA DA KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Hastalığı yenen Zanusso, dünya üzerinde koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu. İyileşmesini büyük bir sevinçle karşılayan doktorlar, Zanusso’yu 'umut ışığı' olarak görüyor. Zanusso, 1918-1920 yılları arasında ortaya çıkan salgında yakalandığı hastalığı da yenmişti.

'HERKES İÇİN UMUT OLDU'

Zanusso’nun doktoru Carla Furno Marchese, "Ayağa kalktı, yatakta yatmıyor ve sandalyesine yürüyebiliyor. İyileşmesi bizim için büyük bir sevinç ve bu zor günlerde acı çeken herkes için umut ışığı oldu" dedi.

Polisten 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere uygulamaCorona virüsle mücadele kapsamında alınan karara göre, tıpkı 65 yaş üstündekiler gibi 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklanmıştı. Polis ekipleri Pendik’te denetim yaparak vatandaşların kimliklerini kontrol etti.
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