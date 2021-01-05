MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri 12 bin 638 elmaslı yüzük Guinness Rekorlar Kitabı'nda!
ABONE OL
05.01.2021 - 15:28 |

12 bin 638 elmaslı yüzük Guinness Rekorlar Kitabı'nda!

Yüzük, “Refah Yüzüğü” ve “Kadife Çiçeği” gibi isimlerle anılıyor çünkü Hint kültüründe kadife çiçeğinin insanlara refah ve şans getirdiğine inanılıyor.

12 bin 638 elmaslı yüzük Guinness Rekorlar Kitabı'nda!

Tek bir yüzükte en faz kaç elmas yer alabilir? Guinness Rekorlar Kitabı’na göre bu sorunun cevabı, 12 bin 638.

Hindistan'ın Meerut kentindeki mücevher firması Renani Jewels'ın kurucusu Harshit Bansal, en çok elmas barındıran yüzüğüyle Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girdi.

Bansal söz konusu rekoru kırmaya, henüz 2018’de Hindistan’ın Surat kentinde mücevher tasarımı eğitimi aldığı sırada karar verdi.

Bansal’ın şirketi bundan iki yıl sonra 30 Kasım 2020’de, 12 bin 638 elmasın bulunduğu bir yüzük tasarladı ve Aralık’ta rekorun resmen sahibi oldu.

Binlerce doğal elmasla bezenmiş 8 katmandan oluşan ve bir çiçeği andıran yüzük, “Refah Yüzüğü” ve “Kadife Çiçeği” gibi isimlerle anılıyor. Çünkü Hint kültüründe kadife çiçeğinin insanlara refah ve şans getirdiğine inanılıyor.

Tasarımın ağırlığı 165 gramın biraz üzerinde ve E-F rengindeki 38 karatlık elmasları VVS berraklığında.

En çok elması taşıyan yüzük rekoru daha önce yine Hindistan'da Haydarabad şehrindeki Hallmark Kuyumcular firması tarafından kırılmıştı.

Kamelya şeklinde tasarlanan o yüzükte 7 bin 801 elmas yer alıyordu.

Kaynak: Independent Türkçe

    Ailenin sopalı-coplu kavgasında 5 kişi yaralandıAilenin sopalı-coplu kavgasında 5 kişi yaralandı
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... İstanbul'da su kesintisine saatler kala satışlar patladı! 30 saat sürecek

    Son dakika... İstanbul'da su kesintisine saatler kala satışlar patladı! 30 saat sürecek

    Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

    Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

    Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

    Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

    İzmir'de kaybolan işitme engelli genç kız aranıyor

    İzmir'de kaybolan işitme engelli genç kız aranıyor

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet