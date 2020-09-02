13 bin kişinin kaldığı Moria mülteci kampında ilk Covid-19 vakası

Yunan basınında çıkan haberlere göreyse kapasitesinin çok üzerinde göçmenin kaldığı kampın tamamı karantina altına alındı. Sağlık ekipleri, hastanın temasta bulunduğu kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Bugüne kadar Midilli adasına varan göçmenler kamplara yerleştirilmeden önce 14 gün boyunca karantinada tutuluyordu. Adadaki en büyük mülteci merkezinde ilk vakanın görülmesiyle endişeler daha da arttı.

Yaklaşık 13 bin kişinin barındığı kamptaki kötü yaşam koşullarında iyileşme olmazken, salgının buraya da sıçrayıp kontrolden çıkmasından korkuluyordu.

Sağlık örgütü Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), salgının Avrupa'da yayılmaya başladığı mart ayında Yunan hükümetini uyararak kampların boşaltılması çağrısında bulunmuştu. MSF'ye göre kampta kalanlardan bin 300 kişi, içme suyu için tek çeşmeyi kullanmak zorunda, sabun ise bulunamıyor.

İlk Covid-19 vakasının şubat ayında tespit edildiği Yunanistan'da bugüne kadar 10 bin 524 kişi virüse yakalandı, 271 kişi de salgından dolayı hayatını kaybetti.