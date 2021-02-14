19 yıl sonra gelen ‘özür’

Belgeselin ardından zorbalıkla suçlanan Britney Spears’ın eski sevgilisi, ünlü şarkıcı Justin Timberlake (40) de 19 yıllık sessizliğini bozarak özür diledi.



Küçük düşürmüştü



1989’da TV programında bir araya geldikten sonra ünlenen Spears ile Timberlake, 1999’da başlayan ilişkilerini 2002’de olaylı şekilde bitirmişti. ‘Yıldız ikili’ olarak anılırken Spears’ın kendisini aldattığını öne sürerek ilişkiyi noktalayan Timberlake, Spears’ı küçük düşüren laflar etmişti. 2002’de aldatıldığını anlattığı şarkısıyla eski sevgilisini kötüleyen Timberlake, önceki gün Instagram’da açıklama yaptı.



‘Kötüye kullandım’



Justin Timberlake açıklamasında, ilişki bittikten sonra erkek ayrıcalığını kötüye kullandığını belirterek Britney Spears’tan özür diledi. O dönem ‘cehaletinden’ dolayı yaptıklarının farkında olmadığını belirten şarkıcı, “Başkalarının aşağı çekilmesinden hiçbir zaman faydalanmak istemiyorum. Bu özrün ilk adım olduğunu ve geçmişi affetmediğini biliyorum” dedi.



Eşinden ‘kalp’li destek



Justin Timberlake ile 2012’de evlenen oyuncu Jessica Biel (38) eşinin Instagram’da paylaştığı ‘özür’ açıklamasının altına “Seni seviyorum” yazıp kalp emojisi paylaşarak desteğini gösterdi. Timberlake’in 2019’da ‘Palmer’ filmindeki rol arkadaşı Alisha Wainwright ile el ele görüldükten sonra çiftin evlilikleri çatırdamış, ancak Jessica Biel yuvasını yıkmama kararı almıştı.



‘Değer veririm’



Justin Timberlake, Instagram açıklamasında, “Britney Spears ve Janet Jackson’dan bireysel olarak özür dilemek istiyorum, çünkü bu kadınlara değer veriyor ve onlara saygı duyuyorum. Başarısız olduğumu biliyorum” ifadesini kullandı.



Janet Jackson’ı kötü etkiledi



Timberlake, 2004’te Super Bowl şovunda göğsünü açığa çıkarmak için kostümünü yırttığı şarkıcı Janet Jackson’dan (54) da özür diledi. Şovun parçası olmamasına rağmen kostümü yırtan Timberlake, ‘yanlışlıkla’ bu durumun yaşandığını söylemişti. Ama bu olay yüzünden Jackson’ın kariyeri yara aldı.