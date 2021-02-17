2.5 milyon Türk’ün Mars heyecanı

NASA’nın kampanyasına katılıp ismini yazdıran milyonlarca kişiye ait bilgilerle yol alan Perseverance’ın yarın (18 Şubat) Mars’a ulaşacağı bildirildi. Söz konusu kampanyaya en çok başvuru Türkiye’den olmuştu. Uzay aracında Türkiye’den kayıt olan 2.5 milyon kişinin ismi bulunuyor.

Mars’taki Jezero Krateri üzerinde milyarlarca yıl önce büyük bir nehir ve göl olduğu biliniyor. Geçen yıl ‘Atlas 5’ roketiyle uzaya fırlatılan Perseverance, üzerindeki çeşitli ekipmanlar sayesinde buranın jeolojik şartlarına ve toprak yapısına dair incelemelerde bulunacak. Araç,

23 kamera ve 2 mikrofon donanımının yanı sıra ‘Ingenuity’ adı verilen uzaktan kumandalı keşif helikopterini de Mars’a götürüyor.



7 dakikalık ‘gerilim’



NASA’nın uzay kapsülünün içine yerleştirilmiş bir robotik astrobiyoloji laboratuvarı olan Perseverance’ın yarın 7 aylık yolculuğunun sonuna geleceği bildirildi. Perseverance ince Mars atmosferine doğru ilerlerken 7 dakikalık bir radyo uyarısı yayarak iniş yapacak. Bu sinyal 127 milyon mil (204 milyon km) uzakta Los Angeles yakınlarında bulunan Jet Propulsion Laboratuvarı’ndaki (JPL) yetkililere ulaşacak. Perseverance 7 dakikada inebilirse 2.4 milyar dolarlık proje başarıya ulaşacak, aksi takdirde her şey çöpe gidecek!