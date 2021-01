2020 en sıcak yıldı

Avrupa Birliği’ne bağlı Kopernik İklim Değişikliği Servisi tarafından yayımlanan raporlara göre, son 6 yıldır her yeni yıl bir öncekinin rekorunu kırıyor.Küresel ısınma ve iklim krizinin yarattığı ekstrem doğa olayları her geçen yıl artarak devam ediyor. Nitekim, 2020 yılının, ortalama değerlere bakıldığında kayda alınmış en sıcak yıl olduğu açıklandı. Avrupa Birliği’ne bağlı Kopernik İklim Değişikliği Servisi tarafından yayımlanan raporlara göre, son 6 yıldır her yeni yıl bir öncekinin rekorunu kırıyor.Geçtiğimiz yıl Arktik bölgesinde rekor sayıda yangın çıkarken, Atlas Okyanusu’nda da rekor sayıda tropikal kasırga meydana geldi. Bu ekstrem hava olaylarının önümüzdeki yıllarda daha da artarak devam etmesi bekleniyor. 2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilen sokağa çıkma yasaklarının doğaya olan olumlu etkisinin çok sınırlı olduğu, yasaklar sona erdiğinde yaşanan iyileşmenin hızla eski hale döndüğü gözlemleniyor. Bu durum önümüzdeki dönem için endişeleri artırıyor.