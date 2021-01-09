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09.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

2020 en sıcak yıldı

Küresel ısınma ve iklim krizinin yarattığı ekstrem doğa olayları her geçen yıl artarak devam ediyor. Nitekim, 2020 yılının, ortalama değerlere bakıldığında kayda alınmış en sıcak yıl olduğu açıklandı.

2020 en sıcak yıldı

Avrupa Birliği’ne bağlı Kopernik İklim Değişikliği Servisi tarafından yayımlanan raporlara göre, son 6 yıldır her yeni yıl bir öncekinin rekorunu kırıyor.Küresel ısınma ve iklim krizinin yarattığı ekstrem doğa olayları her geçen yıl artarak devam ediyor. Nitekim, 2020 yılının, ortalama değerlere bakıldığında kayda alınmış en sıcak yıl olduğu açıklandı. Avrupa Birliği’ne bağlı Kopernik İklim Değişikliği Servisi tarafından yayımlanan raporlara göre, son 6 yıldır her yeni yıl bir öncekinin rekorunu kırıyor.Geçtiğimiz yıl Arktik bölgesinde rekor sayıda yangın çıkarken, Atlas Okyanusu’nda da rekor sayıda tropikal kasırga meydana geldi. Bu ekstrem hava olaylarının önümüzdeki yıllarda daha da artarak devam etmesi bekleniyor. 2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilen sokağa çıkma yasaklarının doğaya olan olumlu etkisinin çok sınırlı olduğu, yasaklar sona erdiğinde yaşanan iyileşmenin hızla eski hale döndüğü gözlemleniyor. Bu durum önümüzdeki dönem için endişeleri artırıyor. 

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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