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15.10.2020 - 09:09 | | AA

24 saatte 67 binden fazla vaka!

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 680 kişi hayatını kaybetti.

24 saatte 67 binden fazla vaka!

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 680 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 111 bin 266'ya yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 67 bin 708 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 307 bin 97'ye çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 6 milyon 383 bin 441 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen ikinci ülke konumunda bulunuyor.

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